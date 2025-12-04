Αρκετά δύσκολη είναι η κατάσταση έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο, όπου οι πολίτες χρειάστηκε για ακόμα μια φορά να ανέβουν σε κλαρκ και αγροτικά οχήματα προκειμένου να διασχίσουν τον δρόμο και να περάσουν στην απέναντι πλευρά.

Η κακοκαιρία «Byron» έφερε πλημμύρες στους δρόμους έξω από τον σταθμό του Ηλεκτρικού και η μετακίνηση τόσο των πεζών όσο και των οδηγών γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

Πολίτες που ήθελαν να περάσουν από την μία πλευρά του δρόμου στην άλλη και να κατευθυνθούν προς τον Ηλεκτρικό δεν τα κατάφεραν και για αυτόν τον λόγο ο δήμος Μοσχάτου έστειλε στο σημείο κλαρκ, αλλά και υπηρεσιακό αγροτικό όχημα, μέσω των οποίων εξυπηρετούνταν η μετακίνηση των πεζών.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα συχνό φαινόμενο και πως δεν χρειάζεται να βρέξει αρκετά για να πλημμυρίσει το συγκεκριμένο σημείο. Αντίθετα και μία ήπια βροχή, ίσως σταθεί αρκετή για να προκαλέσει προβλήματα.

Αντίστοιχο περιστατικό συνέβη στις 28 Νοεμβρίου, όπου η στάθμη του νερού είχε ανέβει επίσης σημαντικά μετά την κακοκαιρία «Adel» και χρειάστηκε ξανά η επέμβαση του δήμου Μοσχάτου για την μεταφορά των πολιτών.