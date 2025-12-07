Ο κτηνοτρόφος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συγκίνησε όλη τη χώρα με την αγάπη του για τα ζώα του, επιβεβαίωσε από το νοσοκομείο ότι η απόφαση για τη θανάτωση των 450 προβάτων του λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων είναι οριστική.

Η οικογένειά του, σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, ευχαρίστησε όλους όσοι τους συμπαραστάθηκαν τις τελευταίες ημέρες, τονίζοντας την αγωνία και τον πόνο που ένιωσαν ενόψει της δύσκολης αυτής απόφασης. «Είναι σαν να ήταν δικά σας ζώα και θέλετε να τα προστατεύσετε», ανέφερε η κόρη του, εκφράζοντας τα συναισθήματα όλων των μελών της οικογένειας.

Ο ίδιος ο κ. Θεολόγου, μιλώντας από το νοσοκομείο, τόνισε ότι η απόφαση είναι τελική και ότι τα πρόβατα θα παραδοθούν τη Δευτέρα χωρίς αντίσταση. Παράλληλα, ανέφερε ότι πλέον προέχει η οικογένεια και η υγεία του, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη πρόσφατα. Οι εξετάσεις του ήταν θετικές, ωστόσο παραμένει υπό παρακολούθηση για ασφάλεια. Ο κτηνοτρόφος εξέφρασε επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι ίσως θα έπρεπε να είχε παραδώσει τα ζώα νωρίτερα, όταν παρουσιάστηκαν τα πρώτα σημάδια ασθένειας, ώστε να μην υποστούν περαιτέρω πόνο. «Με πονάει που τα γιάτρεψα και τα κράτησα, αλλά τουλάχιστον είχα την ευκαιρία να τα φροντίσω», ανέφερε.

Η οικογένεια αποφάσισε να σταματήσει να δημοσιεύει περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως είπε η κόρη του κ. Θεολόγου, η παρουσία τους στα σόσιαλ είχε στόχο να αναδείξει τη φάρμα και τη ζωή των ζώων, αλλά πλέον ο πόνος είναι μεγάλος και θέλουν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους. «Συγγνώμη που σας αφήσαμε με τόσο πόνο», πρόσθεσε, κλείνοντας το μήνυμα με σεβασμό προς όλους όσοι τους στήριξαν.

Η συγκινητική στάση του κτηνοτρόφου και της οικογένειάς του έχει προκαλέσει έντονα συναισθήματα, δείχνοντας πόσο σημαντική είναι η αγάπη και η φροντίδα για τα ζώα, ακόμα και σε τόσο δύσκολες στιγμές.