Στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε ο 76χρονος άνδρας, έπειτα από την άγρια επίθεση που δέχθηκε από τον ίδιο του τον σκύλο, ράτσας ροτβάιλερ, στην Καλαμάτα. Ο άνδρας διακομίστηκε διασωληνωμένος, ενώ οι διασώστες χρειάστηκαν σχεδόν μία ώρα για να τον απελευθερώσουν από το ζώο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10), γύρω στις 13:00, όταν ο 76χρονος μπήκε στον χώρο όπου βρισκόταν ο σκύλος για να περιποιηθεί τα τραύματά του. Ξαφνικά, ο σκύλος επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.

Η οικογένεια του άνδρα δηλώνει ότι είχε στην κατοχή της τον σκύλο για πάνω από 10 χρόνια, ενώ η επίθεση χαρακτηρίζεται αιφνίδια και αναπάντεχη. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο σκύλος δεν λάμβανε τη φροντίδα που απαιτούνταν, γεγονός που ενδεχομένως να συνέβαλε στο περιστατικό.

Πώς συνέβη η επίθεση του ροτβάιλερ

Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε, πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει με αγριότητα έναν άνθρωπο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το Ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια. Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον 76χρονο, που τον κατασπάραζε για αρκετή ώρα.

Ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο και τότε ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει το αγριεμένο ζώο.