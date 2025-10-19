Ο Τέρενς Κουίκ προτείνει στον Πρωθυπουργό να κάνει δύο πολύ πρωινές κινήσεις, όπως δεκάδες χιλιάδες πολίτες, για να δει ο ίδιος τη «γλύκα». Επίσης του ζητά να ταυτοποιήσει τους «ψευτοπατριώτες».
Advertisement
Advertisement
array(0) { }
Ο Τέρενς Κουίκ προτείνει στον Πρωθυπουργό να κάνει δύο πολύ πρωινές κινήσεις, όπως δεκάδες χιλιάδες πολίτες, για να δει ο ίδιος τη «γλύκα». Επίσης του ζητά να ταυτοποιήσει τους «ψευτοπατριώτες».
Καλή Κυριακή κ.Πρωθυπουργέ: Κάντε δύο τεστ ως απλός πολίτης και ταυτοποιείστε τους «ψευτοπατριώτες»
Ο Τέρενς Κουίκ προτείνει στον Πρωθυπουργό να κάνει δύο πολύ πρωινές κινήσεις, όπως δεκάδες χιλιάδες πολίτες, για να δει ο ίδιος τη «γλύκα». Επίσης του ζητά να ταυτοποιήσει τους «ψευτοπατριώτες».