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Η συγκεκριμένη ενέργεια εμποδίζει τη διέλευση των ποδηλατών και δημιουργεί συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους κατά τη μετακίνηση.

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων αποτελεί συχνό φαινόμενο στην περιοχή, καθιστώντας δύσκολη την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύει τη στάθμευση σε ποδηλατόδρομους, προβλέποντας διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

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Ένα ακόμη περιστατικό παράνομης στάθμευσης στην Καλλιθέα προκαλεί αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας το διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής με την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από σταθμευμένα οχήματα.

Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής είναι ένας οδηγός που επέλεξε να αφήσει το αυτοκίνητό του πάνω στον ποδηλατόδρομο, αντί να αναζητήσει κάποια διαθέσιμη θέση στάθμευσης στους γύρω δρόμους.

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Όπως αποτυπώνεται στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε σε ομάδα του Facebook, το όχημα καταλαμβάνει τμήμα της ποδηλατικής υποδομής, εμποδίζοντας τη διέλευση των ποδηλατών και δημιουργώντας συνθήκες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αρκετά επικριτικά σχόλια, με χρήστες να επισημαίνουν ότι η παράνομη στάθμευση πάνω στον ποδηλατόδρομο δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό στην Καλλιθέα. Όπως αναφέρουν, παρόμοιες εικόνες καταγράφονται συχνά, αναγκάζοντας τους ποδηλάτες να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.

Νέο περιστατικό παράνομης στάθμευσης στην Καλλιθέα

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η Καλλιθέα απασχολεί τη δημοσιότητα για ανάλογο ζήτημα. Πρόσφατα, ένας ακόμη οδηγός είχε προκαλέσει αντιδράσεις, όταν στάθμευσε το αυτοκίνητό του πάνω σε ράμπα πρόσβασης για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και στη συνέχεια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάρτηση διαμαρτυρίας για το πρόστιμο που του επιβλήθηκε.

Τα περιστατικά αυτά επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της παράνομης στάθμευσης στους δρόμους της Αθήνας και τις επιπτώσεις που έχει στην καθημερινότητα των πεζών, των ατόμων με αναπηρία και των ποδηλατών.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για τη στάθμευση σε ποδηλατόδρομο

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η στάθμευση σε ποδηλατόδρομους απαγορεύεται, όπως αντίστοιχα ισχύει για πεζοδρόμια, πλατείες και ειδικά διαμορφωμένους χώρους που προορίζονται για την κίνηση των πεζών, εφόσον δεν υπάρχει ειδική σήμανση που να ορίζει διαφορετικά.

Για τη συγκεκριμένη παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Η διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στους ποδηλατόδρομους δεν αποτελεί απλώς ζήτημα τήρησης του ΚΟΚ, αλλά βασική προϋπόθεση για την ασφαλή μετακίνηση των ποδηλατών και την ομαλή συνύπαρξη όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.