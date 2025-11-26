Αναστάτωση σε γειτονία της Καλαμαρία τα ξημερώματα καθώς 3:30 ενεργοποιήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στην είσοδο πολυκατοικίας, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές και πυρκαγιά.

Από την ισχυρή έκρηξη, έσπασαν τζαμαρίες, ενώ το θερμικό φορτίο έφτασε αρκετά ψηλά.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Ευτυχώς την ώρα της έκρηξης δεν κατέβαινε κάποιος από την πολυκατοικία.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για το συμβάν και εξετάζει εάν στόχος ήταν ένας συνταξιούχος αστυνομικός που διαμένει στην συγκεκριμένα πολυκατοικία.