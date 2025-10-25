Η οργάνωση «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών για την υπεράσπιση της μνήμης του αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη και της Παλαιστινιακής αντίστασης», ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη από από γκαζάκια που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (11.10.2025), σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Λεωφόρο Συγγρού.



Με το μήνυμα «Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη» η οργάνωση καταγγέλλει όσα εκτυλίσσονται γύρω από την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνουν λόγο για «τεράστιο δίκτυο ληστείας του δημοσίου πλούτου μέσω του Οργανισμού», το οποίο όπως αναφέρει σε ανακοίνωση: «Στήθηκε με κεντρική εντολή».

Όπως αναφέρεται μάλιστα, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως βασικό κρατικό εργαλείο για τη διανομή των επιδοτήσεων της ΕΕ, δεν μπορεί παρά να φέρει ως συστατικό στοιχείο τη διαφθορά».