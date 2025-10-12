Τη στιγμή που τέσσερα άγνωστα άτομα τρέχουν μακριά από το παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο που δημοσιεύει ο ANT1, φαίνονται τα άτομα να απομακρύνονται χωρίς να έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, λίγα δευτερόλεπτα μετά ακούστηκε η πρώτη έκρηξη.

Advertisement

Advertisement

Από τα γκαζάκια που τοποθετήθηκαν προκλήθηκαν τέσσερις διαδοχικές εκρήξεις λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Αριστοτέλους και Συγγρού μπροστά από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο παράρτημα του υπουργείου μετέβη κλιμάκιο πυροτεχνουργών και περισυνέλλεξε τον εκρηκτικό μηχανισμό.