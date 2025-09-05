Τροχαίο ατύχημα με σχολικό λεωφορείο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα προς την παραλιακή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο σχολικό επέβαινε μόνο ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, καθώς δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Ο οδηγός του σχολικού έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε στη συνέχεια στις διαχωριστικές μπάρες της Λεωφόρου Συγγρού. Λόγω του τροχαίου σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, στο ύψος της οδού Χαροκόπου.