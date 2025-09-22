Οδηγό, ο οποίος είχε αναπτύξει ταχύτητα 187 χιλιομέτρων την ώρα κινούμενος στη Λεωφόρο Συγγρού, εντόπισαν τα στελέχη της Ομάδας Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, κατά τη διάρκεια των ελέγχων τους.

Στο χρονικό διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, πραγματοποίησαν 5.011 ελέγχους και βεβαίωσαν 95 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνέλαβαν τέσσερις πολίτες, που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.



Επιπλέον σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.