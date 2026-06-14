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Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αλλάζει ηλικιακό προφίλ. Ενώ παραμένει συχνότερος μετά τα 50, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σε νεότερους ανθρώπους, ακόμη και κάτω των 50 ετών. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αύξηση των διαγνώσεων. Είναι και το ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα πρώτα συμπτώματα υποτιμώνται, αποδίδονται σε αιμορροΐδες, διατροφή ή στρες, και η διάγνωση καθυστερεί.

Η εικόνα αυτή ενισχύει ένα κρίσιμο μήνυμα δημόσιας υγείας: το αίμα στα κόπρανα, οι επίμονες αλλαγές στις κενώσεις, η ανεξήγητη απώλεια βάρους, η έντονη κόπωση ή ο κοιλιακός πόνος δεν πρέπει να θεωρούνται «αθώα» συμπτώματα χωρίς ιατρική αξιολόγηση.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε πρόσφατη ανάλυση, οι νεότεροι ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου ή ορθού είναι πιθανότερο να φτάνουν στη διάγνωση σε πιο προχωρημένο στάδιο. Και αυτό έχει σημασία, γιατί στον συγκεκριμένο καρκίνο ο χρόνος παίζει καθοριστικό ρόλο: όσο νωρίτερα εντοπιστεί η νόσος ή οι προκαρκινικές αλλοιώσεις, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης.

Η μελέτη που χτυπά καμπανάκι

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στις 4 Ιουνίου 2026 στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA Oncology, με τίτλο «Treatment Delays in Early Age–Onset Colorectal Cancer». Υπογράφεται από ερευνητική ομάδα του UT Southwestern Medical Center στο Ντάλας του Τέξας, με πρώτο συγγραφέα τον Ryan T. Heslin, MD, και συνεργάτες τους Zachary A. Whitham, Morgan F. Pettigrew, Gilbert Z. Murimwa, Lauren A. Tyler, Leah W. Ding, Matthew R. Porembka, Patricio M. Polanco, Herbert J. Zeh III, Adam C. Yopp, Cecilia G. Ethun, Sam C. Wang και Alex C. Kim.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από το Texas Cancer Registry για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2019. Η ανάλυση αφορούσε 112.672 ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου ή ορθού. Από αυτούς, 12.079, δηλαδή περίπου 11%, είχαν διαγνωστεί πριν από τα 50 τους χρόνια και κατατάχθηκαν στην ομάδα του καρκίνου πρώιμης εμφάνισης.

Το σύνολο των ασθενών είχε μέση ηλικία 65,4 ετών, ενώ οι άνδρες ήταν 61.570, δηλαδή 54,6% του δείγματος. Στην ομάδα των κάτω των 50, η μέση ηλικία ήταν 41,6 έτη, έναντι 68,2 ετών στους ασθενείς που διαγνώστηκαν από τα 50 και μετά.

Το κρίσιμο εύρημα της μελέτης δεν ήταν μόνο ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου αυξάνεται στους νεότερους. Ήταν ότι η καθυστέρηση στην έναρξη της θεραπείας μετά την ιστολογική επιβεβαίωση συνδέθηκε με χειρότερη επιβίωση. Οι ερευνητές όρισαν ως καθυστέρηση το διάστημα άνω των έξι εβδομάδων από τη διάγνωση στον ιστό έως την έναρξη της οριστικής θεραπείας.

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Στο σύνολο του δείγματος, η καθυστέρηση αυτή συσχετίστηκε με 29% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου. Στους ασθενείς κάτω των 50 ετών, ο αυξημένος κίνδυνος έφτασε το 35%.

Η ίδια μελέτη έδειξε επίσης ότι οι νεότεροι ασθενείς ήταν πιθανότερο να εμφανίζουν όγκους στο αριστερό τμήμα του παχέος εντέρου ή στο ορθό και να φτάνουν στη διάγνωση σε πιο προχωρημένο στάδιο. Ένας ακόμη παράγοντας που αναδείχθηκε ήταν το γλωσσικό εμπόδιο: οι ασθενείς με γλωσσικό φραγμό είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα καθυστέρησης στη θεραπεία, στοιχείο που οι ερευνητές χαρακτηρίζουν δυνητικά τροποποιήσιμο κοινωνικό παράγοντα κινδύνου.

Τα συμπτώματα που χρειάζονται έλεγχο

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Τα σημάδια που πρέπει να οδηγούν σε επικοινωνία με γιατρό είναι:

Αίμα στα κόπρανα.

Επίμονη αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου, όπως διάρροια ή δυσκοιλιότητα που δεν εξηγείται.

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Αίσθημα ότι το έντερο δεν αδειάζει πλήρως.

Κοιλιακός πόνος, κράμπες ή φούσκωμα που επιμένουν.

Ανεξήγητη απώλεια βάρους.

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Έντονη ή ανεξήγητη κόπωση.

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Σιδηροπενική αναιμία ή χαμηλός σίδηρος, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει άλλη σαφής αιτία.

Το σημαντικό είναι ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί στα αρχικά στάδια να μην έχει καθόλου συμπτώματα. Γι’ αυτό ο προσυμπτωματικός έλεγχος δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά βασικό εργαλείο πρόληψης.

Από ποια ηλικία πρέπει να γίνεται έλεγχος

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Οι διεθνείς οδηγίες έχουν πλέον μετατοπίσει την έναρξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για άτομα μέσου κινδύνου στα 45 έτη.

Για ανθρώπους χωρίς συμπτώματα και χωρίς επιβαρυμένο ιστορικό, ο τακτικός έλεγχος πρέπει να αρχίζει από τα 45.

Συνήθως συνεχίζεται έως τα 75, ανάλογα με την κατάσταση υγείας και τις οδηγίες του γιατρού.

Από τα 76 έως τα 85, η απόφαση εξατομικεύεται.

Μετά τα 85, ο συστηματικός προσυμπτωματικός έλεγχος συνήθως δεν συνιστάται.

Άλλο, όμως, ο προληπτικός έλεγχος και άλλο η διερεύνηση συμπτωμάτων. Όταν υπάρχει αίμα στα κόπρανα, επίμονη αλλαγή στις κενώσεις ή άλλο ύποπτο σύμπτωμα, ο έλεγχος μπορεί να χρειάζεται σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμη και πολύ πριν από τα 45.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου παχέος εντέρου ή πολυπόδων, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, σύνδρομο Lynch, οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση ή προηγούμενο ιστορικό πολυπόδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να συστήσει έλεγχο νωρίτερα και συχνότερα.

Τι παρέχει δωρεάν το Υπουργείο Υγείας

Στην Ελλάδα λειτουργεί το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου.

Το πρόγραμμα αφορά πολίτες ηλικίας 50 έως 69 ετών, με ΑΜΚΑ, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, εφόσον δεν έχουν ήδη συγκεκριμένες διαγνώσεις που τους κατατάσσουν σε ειδική κατηγορία κινδύνου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν δωρεάν:

Self-test για ανίχνευση αίματος στα κόπρανα.

Επίσκεψη σε γαστρεντερολόγο, αν το self-test βγει θετικό.

Καθαρτικό σκεύασμα για την προετοιμασία, εφόσον κριθεί ότι χρειάζεται κολονοσκόπηση.

Διαγνωστική κολονοσκόπηση.

Αφαίρεση ευρημάτων όπου είναι εφικτό και βιοψία, όταν χρειάζεται.

Εδώ χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: το self-test δεν διαγιγνώσκει καρκίνο. Ανιχνεύει παρουσία αίματος στα κόπρανα, η οποία μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες. Το θετικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει καρκίνο, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσει ιατρική αξιολόγηση.

Αφορά περισσότερο άνδρες ή γυναίκες;

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αφορά και τα δύο φύλα.

Συνολικά, τα επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι είναι συχνότερος στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες. Σε αμερικανικά δεδομένα, τα ποσοστά νέων περιστατικών είναι υψηλότερα στους άνδρες, ενώ και ο συνολικός κίνδυνος στη διάρκεια της ζωής είναι λίγο μεγαλύτερος για τους άνδρες.

Αυτό, όμως, δεν πρέπει να οδηγήσει σε λάθος συμπέρασμα. Η αύξηση των περιστατικών σε νεότερες ηλικίες αφορά και άνδρες και γυναίκες. Και στις γυναίκες, τα συμπτώματα μπορεί επίσης να αποδοθούν λανθασμένα σε άλλες αιτίες, όπως ορμονικές αλλαγές, στρες, διατροφή ή αναιμία άλλης προέλευσης.

Το σωστό μήνυμα είναι σαφές: οι άνδρες έχουν συνολικά υψηλότερο κίνδυνο, αλλά καμία γυναίκα δεν πρέπει να θεωρεί ότι δεν την αφορά.

Η κολονοσκόπηση σώζει ζωές γιατί προλαβαίνει, όχι μόνο γιατί διαγιγνώσκει

Η κολονοσκόπηση δεν είναι απλώς μια εξέταση που εντοπίζει καρκίνο. Είναι και εξέταση πρόληψης, γιατί μπορεί να εντοπίσει και να αφαιρέσει πολύποδες πριν εξελιχθούν σε καρκίνο.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι ειδικοί επιμένουν στον οργανωμένο έλεγχο. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι από τους καρκίνους στους οποίους η πρόληψη μπορεί πραγματικά να αλλάξει την πορεία της νόσου.

Η νέα πραγματικότητα, με περισσότερα περιστατικά σε ηλικίες κάτω των 50, δεν σημαίνει πανικό. Σημαίνει ενημέρωση, λιγότερη ντροπή για συμπτώματα που αφορούν το έντερο, έγκαιρη επίσκεψη στον γιατρό και αξιοποίηση των δωρεάν εξετάσεων όπου υπάρχουν.

Γιατί στον καρκίνο του παχέος εντέρου, το «θα το δω αργότερα» μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά.