Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στην τελευταία τηλεφωνική συνομιλία που είχε με την κόρη της Μάρθη, λίγη ώρα πριν από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως δεν ξεκίνησε για να γίνει πολιτικός και πρόσθσε πως ήρθε η ώρα για κάτι πιο δραστικό δεδομένου πως «το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα δεν θα δώσει ποτέ λύσεις».

Πιο συγκεκριμένα, η Μ. Καρυστιανού μιλώντας στο Down Town Κύπρου, αναφέρθηκε στα τελευταία τηλεφωνήματα που είχε με την κόρη της, λίγο πριν χάσει την ζωή της και όπως υποστήριξε αυτά θα την στοιχειώνουν για πάντα, καθώς είχε δουλειά εκείνη την στιγμή και μίλησαν αρκετά βιαστικά.

Advertisement

Advertisement

«Μαμά θα αργήσουμε, μην τρομάξεις»

«Θυμάμαι που με πήρε το απόγευμα γύρω στις 7:00 η ώρα. Ήμουν στο ιατρείο μου, αλλά εγώ εξέταζα και δεν το απάντησα. Κάτι που πάντα θα με στοιχειώνει. Μετά είχα πάρα πολύ δουλειά και ξεχάστηκα και με ξαναπήρε εκείνη στις 9:00 η ώρα το βράδυ. Το σήκωσα, μιλήσαμε γρήγορα, γιατί πάλι είχα δουλειά, για να μου πει “μαμά θα αργήσουμε. Έχω ξεχάσει τα κλειδιά, οπότε θα χτυπήσω, μην τρομάξεις. Εγώ θα είμαι”.

Ήταν μια συνομιλία που κράτησε λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά το κλείσαμε στα γρήγορα, γιατί είχα δουλειά. Πού να φανταζόμουν ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που την άκουγα. Τέλος πάντων. Αυτές οι δύο κλήσεις της, η μία, η αναπάντητη και η άλλη, η βιαστική, είναι τα δύο πράγματα που πάντα θα με στοιχειώνουν. Θα έδινα τα πάντα να άλλαζα εκείνα τα τηλεφωνήματα. Όπως και το ότι συζητούσαμε για εκείνη την εκδρομή, που λέγαμε μήπως να μην πάει. Είναι τα πράγματα που θα έδινα τα πάντα για να τα αλλάξω», είπε χαρακτηριστικά η Μ. Καρυστιανού.

«Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός»

Όσον αφορά την ενασχόλησή της με την πολιτική, δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός. Από τη θέση ευθύνης, ως ενεργός πολίτης, δηλώνω ότι ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό. Διότι το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις, γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του», ανέφερε.

«Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Και θα μείνω σε αυτό. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας, αφού η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής αυτού του κινήματος θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες. Το ποιος θα ηγηθεί του κινήματος είναι το τελευταίο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει, πριν και πάνω από όλα, η ουσία και το έργο της ομάδας και όχι ποιος θα ηγείται αυτής», πρόσθεσε η Μ. Καρυστιανού.