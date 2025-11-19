Η έντονη και παρατεταμένη κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή της Καστοριάς τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου, με τον ποταμό Αλιάκμονα να υπερχειλίζει και να μετατρέπει τον χώρο του ιστορικού River Party σε μια απέραντη λίμνη λάσπης και ορμητικών νερών.

Από χθες το βράδυ, οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις ανέβασαν επικίνδυνα τη στάθμη του ποταμού, με αποτέλεσμα σήμερα να σημειωθεί η υπερχείλιση. Το νερό κατέκλυσε με ορμή όλη την έκταση όπου κάθε καλοκαίρι χιλιάδες κατασκηνωτές ζουν το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της χώρας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, θα χρειαστούν αρκετές ημέρες μετά την πλήρη υποχώρηση των υδάτων ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση συνεργείων. Τότε μόνο θα μπορέσει να ξεκινήσει η λεπτομερής καταγραφή και εκτίμηση του ακριβούς μεγέθους της ζημιάς ή των καταστροφών που έχουν συμβεί στις εγκαταστάσεις και στο φυσικό περιβάλλον του χώρου. Με τη βροχόπτωση να μην έχει κοπάσει πλήρως, ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, χωρίς ωστόσο να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Ο δήμος Νεστορίου και η Αντιπεριφέρεια Καστοριάς βρίσκεται σε εγρήγορση, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση κοντά σε ρέματα και ποτάμια.