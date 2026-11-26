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Σοβαρό επεισόδιο σε βάρος νοσηλευτών, που κατέληξε μάλιστα και σε μηνύσεις, σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στις 14:00 νοσοκομείο «Γεννηματάς» στην Αθήνα, όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, οι νοσηλευτές της 3ής παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου δέχτηκαν λεκτική επίθεση από την σύζυγο ασθενούς, «επειδή έκαναν τη δουλειά τους».

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Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο εν λόγω ασθενής είναι ιδιαίτερα ανήσυχος και οι νοσηλευτές, με ιατρική εντολή, χρειάστηκε να του περιορίσουν το χέρι, καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος να λάβει τη θεραπεία του.

Η σύζυγος του ασθενούς έκανε μήνυση σε βάρος της προϊσταμένης του τμήματος, η οποία επρόκειτο να περάσει σήμερα το πρωί από Αυτόφωρο. Μήνυση έκαναν και οι εργαζόμενοι, όπως ενημερώνει ο κ. Γιαννάκος.