Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της. Τα φετινά της γενέθλια δεν έμοιαζαν με κανένα από τα προηγούμενα, καθώς ήταν τα πρώτα που γιόρτασε ως μητέρα, μετά τη γέννηση της κόρης της στις 3 Απριλίου 2026.

Η παρουσιάστρια του Alpha δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τη μέρα των γενεθλίων της, με πιο χαρακτηριστική μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει με την πιπίλα της κόρης της στο στόμα. Ανάμεσα στις εικόνες που μοιράστηκε ήταν και η τούρτα της, στην οποία αναγραφόταν «Χαρούμενα γενέθλια μαμά», αλλά και δώρα που δέχτηκε, όπως μια ανθοδέσμη με ροζ τριαντάφυλλα.

«Δεν είναι απλώς γενέθλια, είναι ένα εντελώς νέο κεφάλαιο», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα της ανάρτησής της, ευχαριστώντας παράλληλα όσους της έστειλαν ευχές και στέλνοντας, όπως σημείωσε, «ένα μεγάλο φιλί» από τη μικρή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου, όταν η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο με καισαρική ένα υγιέστατο κοριτσάκι στο μαιευτήριο Ρέα. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, το μωρό ζύγιζε περίπου 2 κιλά και 600 γραμμάρια.

Η μικρή κόρη τους έχει ήδη αλλάξει την καθημερινότητα του ζευγαριού, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται κατά καιρούς στιγμές από τη νέα της ζωή ως μητέρα, πάντοτε με τρυφερότητα αλλά και με διάθεση να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του παιδιού της.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, με τον οποίο η Κατερίνα Καινούργιου έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια μια σχέση που πλέον έχει περάσει σε μια νέα, οικογενειακή φάση. Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί και, όπως έχει γίνει γνωστό, η κόρη τους θα πάρει το όνομα Ξένια.

Η παρουσιάστρια απέχει αυτή την περίοδο από τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, μετά τη γέννηση της κόρης της. Οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της έστειλαν τις ευχές τους on air για τα γενέθλιά της, ενώ σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η επιστροφή της στο πλατό του Alpha αναμένεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Για την Κατερίνα Καινούργιου, τα φετινά γενέθλια δεν ήταν απλώς μια γιορτή. Ήταν η πρώτη μεγάλη προσωπική στιγμή μετά τη γέννηση της κόρης της και όπως η ίδια το περιέγραψε, η αρχή ενός εντελώς νέου κεφαλαίου.