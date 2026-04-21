Η συζήτηση γύρω από την παλαιότερη τηλεοπτική κόντρα ανάμεσα στην Ιωάννα Μαλέσκου και την Κατερίνα Καινούργιου επανήλθε μέσα από πρόσφατες δηλώσεις της πρώτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Παντελής Τουτουντζής. Η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για όσα είχαν συμβεί πριν από περίπου πέντε χρόνια, όταν βρέθηκε στη θέση να σχολιάσει δημόσια αναφορές που την έφεραν στο επίκεντρο τηλεοπτικών συζητήσεων και συγκρίσεων.

Όπως περιέγραψε, εκείνη την περίοδο είχε ενημερωθεί την ώρα της εκπομπής της ότι η Κατερίνα Καινούργιου είχε κάνει αρνητικά σχόλια για εκείνη, γεγονός που την αιφνιδίασε. Παράλληλα, όπως ανέφερε, υπήρξε τότε ένα τηλεοπτικό παρασκήνιο το οποίο η ίδια δεν γνώριζε και στο οποίο βρέθηκε έμμεσα εμπλεκόμενη μέσα από τα ρεπορτάζ και τις τηλεοπτικές αναφορές. Η Ιωάννα Μαλέσκου υποστήριξε πως δεν θα επέλεγε από μόνη της να απαντήσει, καθώς δεν συνηθίζει να εμπλέκεται σε εντάσεις ή αντιπαραθέσεις, όμως, όπως είπε, υπήρξε συγκεκριμένη οδηγία από την εκπομπή στην οποία εργαζόταν.

Η ίδια εξήγησε ότι βρέθηκε σε μια δύσκολη τηλεοπτική στιγμή, όπου έπρεπε να διαχειριστεί άμεσα πληροφορίες που μόλις είχε μάθει, χωρίς να έχει πλήρη εικόνα όλων των γεγονότων. Τόνισε πως δεν αισθάνεται άνθρωπος των συγκρούσεων και πως προτιμά τη σιωπή από τη δημόσια αντιπαράθεση, ωστόσο ακολούθησε τις κατευθύνσεις που της δόθηκαν εκείνη την ώρα στον αέρα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εμπειρία αυτή την στεναχώρησε, αλλά δεν είχε προσωπική διαμάχη με κανέναν.

Αναφερόμενη στο γενικότερο πλαίσιο, σημείωσε πως πίστευε ότι υπήρχε καλή επαγγελματική σχέση με την Κατερίνα Καινούργιου, γεγονός που έκανε την τότε κατάσταση ακόμη πιο απρόσμενη για την ίδια. Από την πλευρά της, σχολίασε επίσης πως η δημόσια συζήτηση γύρω από τηλεοπτικές εκπομπές και πρόσωπα συχνά ξεπερνά τα όρια, όταν μετατρέπεται σε προσωπική αντιπαράθεση.

Η τοποθέτησή της μέσα από τη συνέντευξη φαίνεται να επιχειρεί μια εκ των υστέρων αποσαφήνιση του πλαισίου, χωρίς να αναζωπυρώνει ένταση, αλλά περισσότερο να εξηγεί πώς βίωσε εκείνη τη χρονική περίοδο της τηλεοπτικής της παρουσίας και τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό.