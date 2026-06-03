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Δύο μηνών έγινε σήμερα 3 Ιουνίου η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου, με τη γνωστή παρουσιάστρια να μοιράζεται δημόσια μια τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Ιουνίου, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της, η παρουσιάστρια ανάρτησε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο, δείχνοντας πώς βιώνει τη μητρότητα και τη συγκεκριμένη ξεχωριστή ημέρα.

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Στη φωτογραφία, το μωρό της φαίνεται ξαπλωμένο πάνω σε μια απαλή κουβέρτα, ενώ δίπλα του υπάρχει μια αναμνηστική κάρτα με την ένδειξη «2 Months Old», που σηματοδοτεί τη συμπλήρωση δύο μηνών από τη γέννησή του.

Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου είχε μιλήσει και μέσα από την εκπομπή της για τη συγκεκριμένη στιγμή, λέγοντας: «Σήμερα η κόρη μου γίνεται 2 μηνών. Ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι μετά, γιατί έχω πάρει αυτές τις καρτούλες που χρησιμοποιούν για φωτογραφίσεις κάθε μήνα. Της έχω κάνει και ανά εβδομάδα. Να της βάλω ωραίο ρουχαλάκι και να της κάνω ανάλογες φωτογραφίες…».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Δάφνη Μπόκοτα απάντησε με χιούμορ, λέγοντας: «Εμένα σήμερα ο γιος μου μπαίνει στον στρατό».

Η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα, μοιράζοντας συχνά μικρές στιγμές από αυτήν με το κοινό της, ενώ η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους.