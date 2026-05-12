Η επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου στα τηλεοπτικά πλατό μετά τη γέννηση της κόρης της απογείωσε, όπως ήταν αναμενόμενο την εκπομπή, που σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης το πρωί της Δευτέρας με 24% στο δυναμικό κοινό.

Η «Super Κατερίνα» άγγιξε το 26,6% στα μέσα ακριβώς της εκπομπής, ενώ κατάφερε να οδηγήσει την κούρσα της τηλεθέασης και στο σύνολο κοινού με μέσο όρο 18,9%, αφήνοντας δεύτερους τους «Αταίριαστους» με 15% και τρίτο το Buongiorno με 11,8%.

Ακόμα πιο υψηλά ήταν τα ποσοστά της εκπομπής στις γυναίκες 25-44, με μέσο όρο 39,9%, φτάνοντας μάλιστα σε τέταρτο το 45,6%.

Σε ανοδική τροχιά στους πίνακες τηλεθέασης βρέθηκε και η Φαίη Σκορδά που έκοψε δεύτερη το νήμα στο δυναμικό κοινό με 13,9%. Αρκετά πιο χαμηλά ο Γιώργος Λιάγκας με 7,4%, έχοντας πάρει κακή «πάσα» από τον Παναγιώτη Στάθη (1,6%).

Στους κερδισμένους της Δευτέρας ανήκει η Μαρία Μπακοδήμου με τον «Αδύναμο Κρίκο» να κερδίζει σιγά σιγά όλο και περισσότερο κοινό (5,7%), η σειρά «Σούπερ Ήρωες» του ΑΝΤ1 που ανέβηκε στο 13,8% αλλά και το κεντρικό δελτίο του STAR (12,7%) που «απείλησε» το δελτίο του MEGA (13%).

Ανοδική πορεία και για το late night show του Γρηγόρη Αρναούτογλου, που έφτασε μέχρι το 14,7%.

O Biased Beast με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Οι ηττημένοι της τηλεθέασης

Αρνητικό ρεκόρ τηλεθέασης σημείωσε τη Δευτέρα το Breakfast @Star με 3,9% στο κοινό 18-54, ενώ ιδιαίτερα χαμηλά κινήθηκε αμέσως μετά και η Ζήνα Κουτσελίνη με 5,3%, έχοντας πάρει lead in μόλις 2%.

Στους ηττημένους της τηλεθέασης βρέθηκε για άλλη μια φορά το Real View με 1,7%, έχοντας πάρει lead in μόλις 0,1%, ενώ ο Κώστας Τσουρός έκανε μέσο όρο 1,5% στο δυναμικό κοινό.

Η Χριστίνα Βίδου.

Ιδιαίτερα χλιαρή υποδοχή επιφύλασσαν οι τηλεθεατές στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Χριστίνα Βίδου που έκανε μέσο όρο μόλις 4,8% και 8,5% στο σύνολο. Χαμηλά όμως βρέθηκε και το δελτίο του Αντώνη Σρόιτερ, με 7,7%