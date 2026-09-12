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Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA βρέθηκε η Κατερίνα Στανίση, προκειμένου να μιλήσει για τον φίλο και συνεργάτη της, Γιώργο Μαζωνάκη. Εμφανώς συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια, η τραγουδίστρια μίλησε για έναν εξαιρετικό επαγγελματία, αλλά και για έναν άνθρωπο που, όπως είπε, παρέμενε «παιδί» στην ψυχή.

Μάλιστα, κατά την είσοδό της στο πλατό ακουγόταν το γνωστό τραγούδι «Σε έχω κάνει Θεό», γεγονός που την έκανε ακόμη πιο συγκινημένη. «Δεν χαίρομαι για τον λόγο που ήρθα στην εκπομπή», ανέφερε αρχικά.

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Η Κατερίνα Στανίση αναφέρθηκε στη μακρά σχέση συνεργασίας που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας πως τους συνέδεαν πολλά. «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη μας ενώνουν πολλά, γιατί έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές», είπε, εκφράζοντας τη θλίψη της για το γεγονός ότι χρειάστηκε να μιλήσει για τον θάνατό του.

«Είναι λυπηρό που ήρθα να μιλήσω για το πόσο άδικα έφυγε, τόσο νέος, που είχε να δώσει τόσα πολλά. Ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, ένα παιδί. Περάσαμε τόσο πολύ καλά… ένα παιδί… Χαμογελαστός, σωστός στη δουλειά του, δεν θυμάμαι τίποτα το κακό από αυτό το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια θυμήθηκε, παράλληλα, τις φορές που ανέβαιναν μαζί στη σκηνή και ερμήνευαν το «Σε έχω κάνει Θεό», αλλά και άλλα τραγούδια. Όπως είπε, και οι δύο είχαν ιδιαίτερη επικοινωνία με το κοινό και περνούσαν πολύ όμορφα στις κοινές τους εμφανίσεις.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Στανίση σχολίασε με έντονη φόρτιση όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. «Έφυγε τζάμπα, εγώ αυτό θα πω. Με αυτά που ακούω και λέγονται που είναι τόσα πολλά και άσχημα, εσείς τι λέτε… Αυτά είναι επιστημονικά και δεν μπορώ να μπω σε αυτά τα χωράφια», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να περνούσε δύσκολα εξαιτίας όσων συνέβαιναν στη ζωή του. «Έφυγε και τον τελευταίο καιρό περνούσε και άσχημα από αυτά που γινόντουσαν. Έφυγε στεναχωρημένος, πιστεύω, αυτό είναι που με στενοχωρεί και εμένα. Α, ρε Γιώργο…», είπε αναστενάζοντας.

Η Κατερίνα Στανίση στάθηκε και στην αγάπη που είχε ο κόσμος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την εικόνα που υπήρχε έξω από το μαγαζί του το τελευταίο διάστημα. «Είδατε τελευταία τι κόσμο είχε έξω από το μαγαζί… Δηλαδή, θρύλος», ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον επαγγελματισμό του και τη συνέπεια με την οποία αντιμετώπιζε τη δουλειά του.

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«Πρόσεχε πολύ τη δουλειά του, ήταν πολύ σωστός. Πολύ επαγγελματίας και είχε πολύ κόσμο στη δούλεψή του. Με όλους καλός ήταν, δεν έχω να πω κάτι κακό», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε ακόμη πως ο Μαζωνάκης δεν είχε ξεχάσει τις ρίζες του και δεν είχε αλλάξει συμπεριφορά παρά την επιτυχία που γνώρισε. «Δεν ξέχασε από που ξεκίνησε, το έλεγε, δεν είχε “μύτη”, πως να το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η Κατερίνα Στανίση έκανε και μια προσωπική σκέψη για την απόφαση του Γιώργου Μαζωνάκη να απευθυνθεί στη συγκεκριμένη δομή. «Λέω τώρα μήπως ήθελε να βοηθήσει τον εαυτό του και πήγε εκεί… αλλά, να τι έγινε», είπε, για να καταλήξει με ένα μήνυμα αγάπης προς τον αδικοχαμένο τραγουδιστή: «Τον αγαπάμε όλοι, αυτό να το ξέρει».

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