Μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Στεφανίδη, καθώς πρόσφατα έγινε για πρώτη φορά μητέρα.

Η Ολυμπιονίκης του επί κοντώ μοιράζεται συχνά στιγμές από τη νέα καθημερινότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέποντας στους διαδικτυακούς της φίλους να γνωρίσουν και την προσωπική της πλευρά, πέρα από τον αθλητισμό.

Πριν από λίγες ημέρες, ανάρτησε ένα βίντεο στο Instagram όπου έδειχνε πώς χρησιμοποιεί το θήλαστρο — μια απολύτως φυσική πτυχή της νέας της ζωής ως μητέρα. Ωστόσο, το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις, με ορισμένους χρήστες να εκφράζουν την ενόχλησή τους. Χαρακτηριστικά, ένας σχολιαστής έγραψε: «Δηλαδή η προσωπική σου ζωή και ο θηλασμός είναι κάτι που πρέπει να μας το προβάλεις… τι να πω… όπως καταλαβαίνεις».

Η Στεφανίδη δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο. Μέσω story στο Instagram ξεκαθάρισε τη θέση της, τονίζοντας ότι η προσωπική της σελίδα θα συνεχίσει να περιλαμβάνει στιγμές από την ιδιωτική της ζωή:

«Θα ήθελα να προειδοποιήσω όσους με ακολουθούν στις ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ μου σελίδες τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook ότι θα ανεβάζω, όπως και στο παρελθόν, πράγματα που συχνά μπορεί να σχετίζονται με την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ μου ζωή. Το λέω για να μην ξαφνιαστείτε.»

Στη συνέχεια, έκανε και μία νέα γενικότερη τοποθέτηση σχετικά με τον θηλασμό: «Επίσης για όλους εσάς που φαίνεται να ανησυχείτε ιδιαίτερα.

Ήμουν τυχερή και από την αρχή είχα την ευκαιρία να θηλάσω το παιδί μου καθημερινά και έτσι σκοπεύω να συνεχίσω, εκτός από τις λίγες φορές τον μήνα που είτε δεν βρίσκομαι στο σπίτι, είτε κάνω προπόνηση και δεν μπορώ.

Εγώ ήμουν τυχερή. Άλλες μαμάδες δεν είναι. Πολλές μαμάδες δεν μπορούν να θηλάσουν τα παιδιά τους για διάφορους λόγους. Θα ήταν καλό κάποιοι να ευαισθητοποιηθείτε με την πραγματικότητα κάποιων γυναικών πριν βιαστείτε να γράψετε τα σχόλιά σας».