Μία υπόθεση χρηματισμού με πρωταγωνιστή εφοριακό από την Κατερίνη ήρθε στη δημοσιότητα, καθώς ο εν λόγω εφοριακός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να παίρνει «φακελάκι» 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτη φούρνου, προκειμένου να μην επιβάλει πρόστιμο για παράβαση που εντόπισε σε έλεγχο.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο εφοριακός πραγματοποιούσε ελέγχους στην πόλη της Κατερίνης, μαζί με κάποιους ακόμα συναδέλφους του. Όταν έφτασε στον φούρνο, εντόπισε παραβάσεις, ωστόσο φαίνεται ότι πλησίασε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και του ζήτησε το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, προκειμένου να «εξαφανίσει» το πρόστιμο.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος απευθύνθηκε άμεσα στις αρχές, όπου σε συνεργασία με την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, έστησαν παγίδα στον εφοριακό. Πιο συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας κανόνισε συνάντηση μαζί του και του παρέδωσε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα που είχε ζητήσει.



Την ώρα που ο εφοριακός παραλάμβανε τα χρήματα, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν και τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για χρηματισμό.