Αρκετά σοβαρά είναι τα προβλήματα που παρατηρούνται από χθες Κυριακή (15/2) στην Κατερίνη, καθώς τεράστια κύματα βγήκαν στην στεριά και είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η παραλιακή ζώνη της πόλης και να καταθέσει ο δήμος αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας των ισχυρών νοτιάδων, παρατηρήθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σχεδόν σε μεγάλο τμήμα του παραλιακού μετώπου της πόλης και επηρεάστηκε η κοινότητα Παραλίας, ο οικισμός Ολυμπιακής Ακτής και η κοινότητα Κορινού.

Ήδη, με εντολή του δημάρχου Κατερίνης, Ιωάννη Ντούμου και με τον συντονισμό του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Λάζου, έχει ήδη ξεκινήσει από το πρωί η καταγραφή των ζημιών δημοτικών υποδομών (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, αντλιοστάσια κ.ά.) και θα προχωρήσει η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων συνοδευόμενες από φωτογραφική τεκμηρίωση.

ΑΠΕ

Φαινόμενο υπερχείλισης στην Κατερίνη

«Οι ζημιές είναι μεγάλες, οι υπηρεσίες μας κάνουν καταγραφή. Ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Η θάλασσα “σηκώθηκε” μισό – ένα μέτρο και βγήκε στη στεριά, χωρίς να φυσάει ή να βρέχει. Πλημμύρισαν πολλά καταλύματα και καταστήματα», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος κ. Ντούμος.

Παράλληλα, ο δήμαρχος πρόσθεσε πως από αύριο, Τρίτη 17/2, οι υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Πιερίας θα ζητήσουν να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν οι πληγέντες κάτοικοι και επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, ο πρωταγωνιστής αυτής της «θαλάσσιας εξέγερσης» είναι η ανύψωση της στάθμης του νερού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που οδήγησαν στην δημιουργία επιφανειακών ροών προς τις ακτές. Στον Θερμαϊκό κόλπο, οι νότιοι ή νοτιοανατολικοί άνεμοι διανύουν απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων πάνω από ανοιχτά νερά, συσσωρεύοντας μάζες νερού που ανυψώνουν τη στάθμη κατά 10-30 εκατοστά ή και περισσότερο.

Οι ισχυροί νότιοι ή νοτιοανατολικοί άνεμοι που διασχίζουν το Αιγαίο μεταφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας στην επιφάνεια του νερού. Καθώς σπάνε σε ρηχά νερά μεταφέρουν μάζα νερού προς την ακτή, προκαλούν προσωρινή συσσώρευση και αυξάνουν το τοπικό επίπεδο της θάλασσας. Σε περιοχές όπως ο Θερμαϊκός κόλπος το φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα έντονο.

ΑΠΕ

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ, thesspost)