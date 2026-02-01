Μία πολύ βίαιη ληστεία με έναν τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Κατερίνη.

Οι δράστες παρακολουθούσαν υπάλληλο που μετέφερε με όχημα κοσμήματα αξίας άνω των 300.000 ευρώ από το Κορδελιό προς την Κατερίνη. Αφού του έστησαν ενέδρα και προκάλεσαν ζημιά στα λάστιχα του αυτοκινήτου, τον ανάγκασαν να σταματήσει σε βενζινάδικο για να τα φουσκώσει.

Εκεί, ένας από τους ληστές επιβιβάστηκε στο όχημα και προσπάθησε να το κλέψει μαζί με τα κοσμήματα. Ο οδηγός επιχείρησε να τον εμποδίσει, ωστόσο ο δράστης τον παρέσυρε για περίπου 300 με 400 μέτρα στον δρόμο, πριν τον εκσφενδονίσει, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στον «Ντελάλη» τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν οι δράστες επιτέθηκαν σε χρυσοχόο, λίγα μέτρα μακριά από την Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας. Η αγριότητα των ληστών αποτυπώνεται σε βίντεο από κάμερα διπλανής επιχείρησης, ενώ ο μάρτυρας κάνει λόγο για «θαύμα» που το θύμα είναι ζωντανό!

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι ληστές αφαίρεσαν το όχημα του χρυσοχόου ενώ εκείνος βρισκόταν σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Είχε φτάσει εκεί, διότι φέρεται να διαπίστωσε πρόβλημα στο λάστιχο. Στην προσπάθειά του να τους σταματήσει, ο άτυχος άνδρας «σκάλωσε» στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα οι δράστες να τον σύρουν για πολλά μέτρα πάνω στην άσφαλτο. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη όταν οι ληστές επιχείρησαν να συνθλίψουν το θύμα, ρίχνοντας το κλεμμένο όχημα πάνω στο αυτοκίνητο, όπου βρισκόταν ο αυτόπτης μάρτυρας με τη γυναίκα και το παιδί του.

Ο άτυχος άνδρας -ηλικίας 68 ετών-, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σήμερα πήρε εξιτήριο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι από την Πιερία.

Λίγο αργότερα οι δράστες εγκατέλειψαν το κλεμμένο όχημα στην Εθνική Οδό και το έβαλαν φωτιά, προφανώς για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Βίντεο από τη στιγμή που οι δράστες επιχειρούν να διαφύγουν