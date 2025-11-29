Κατέρρευσε σήμερα το πρωί η γέφυρα στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ στο ύψος Σαλαμίνος 12 στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να έχει απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων.

Όπως έγινε γνωστό από τον αντιδήμαρχο Κλιματικής διακυβέρνησης Ν. Χρυσόγελο, σήμερα το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά κάτω από το γεφυράκι και κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική καθώς στο σημείο εκείνο υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης.

Κινητοποιήθηκε αμέσως και ο Δήμος Αθηναίων μετά την επικοινωνία του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής με τη Δημοτική Αστυνομία να βρίσκεται στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία η οποία έχει πλέον διακοπεί, μέχρι να αποκατασταθεί η γέφυρα από την οποία διέρχονται οχήματα βαρεως τύπου.