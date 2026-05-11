Στο Ζεμενό Φθιώτιδας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών που λήστεψαν τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας (11/5).

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι δράστες που χτύπησαν στις 10 το πρωί παρέμειναν μέσα στο κατάστημα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.



Οι ληστές, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους (ο ένας φορούσε καπέλο, μάσκα και καρό πουκάμισο) και κρατούσαν βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν στην τράπεζα λίγη ώρα μετά το άνοιγμα του καταστήματος.



Oι δράστες φέρονται να κινήθηκαν ψύχραιμα και οργανωμένα, δείχνοντας πως γνώριζαν ακριβώς τις διαδικασίες ασφαλείας.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες περίμεναν περίπου 30 λεπτά έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χρονοκαθυστέρησης για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου. Όταν τελικά απέκτησαν πρόσβαση στα χρήματα, άρπαξαν ποσό που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ξεπερνά τις 200.000 ευρώ και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με το αυτοκίνητο διαφυγής. Πληροφορίες αναφέρουν πως διέφυγαν προς Παρνασσό μέσω Αμφίκλειας.



Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους δρόμους διαφυγής που πιθανότατα χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία.