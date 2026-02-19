Το ζήτημα για δωρεάν εκταφή περίπου 150 σορών στα δημοτικά κοιμητήρια πρόκειται να εξετάσει το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας σε περιπτώσεις θανόντων από Covid-19, σύμφωνα με το proininews.gr.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προβλέπεται διπλή διαδικασία που αφορά τόσο τις σορούς όσο και τις κάσες, καθώς διαπιστώθηκε ότι, παρά την πάροδο 5 ετών, δεν έχει επέλθει η αναμενόμενη αποσύνθεση.

Το θέμα συζητήθηκε αρχικά στη δημοτική επιτροπή, όπου έλαβε την πρώτη έγκριση.

Στην εισήγηση που έχουν στα χέρια τους οι δημοτικοί σύμβουλοι αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Κατά την εκταφή των περιστατικών με αιτία θανάτου τον ιό COVID-19 μετά την παρέλευση πέντε ετών, διαπιστώθηκε πως τα περιστατικά αυτά βρέθηκαν εντελώς αδιάλυτα διότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την μη διάδοση του ιού ήταν τοποθετημένα μέσα σε πλαστικούς σάκους.

Τα περιστατικά αυτά που αφορούν τα κοιμητήρια του Δήμου Καβάλας ανέρχονται σε περίπου εκατόν πενήντα και σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση τους απαιτείται η εκταφή, η αφαίρεση των πλαστικών καλυμμάτων και ο ενταφιασμός τους ξανά για να παραμείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο ενταφιασμένα ώστε να επιτευχθεί η αποσύνθεσή τους».

