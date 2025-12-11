Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στα μπλόκα των αγροτών. Στην πόλη της Καβάλας οι αγρότες του νομού απέκλεισαν το κτίριο της αντιπεριφέρειας και της ΑΑΔΕ.

Το βράδυ της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου 2025 αγρότες από τα τρία μπλόκα της Καβάλας, αυτά του Παγγαίου, του Νέστου και των Φιλίππων, «μετακόμισαν» στο κέντρο της πρωτεύουσας του νομού, μπαίνοντας στην πόλη με τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματά τους.

Με ελληνικές σημαίες, κορνάροντας διαρκώς και με τη διαρκή «παρακολούθηση» αλλά και συνδρομή της Τροχαίας Καβάλας, οι πομπές των αγροτών κατευθύνθηκαν προς το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και στάθμευσαν τόσο από την πλευρά της παραλιακής οδού όσο και από την οδό Ερυθρού Σταυρού.

Το πρωί της Πέμπτης (11/12), οι αγρότες απέκλεισαν το κτίριο και στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους πέταξαν άχυρα, ντομάτες και σταφύλια μπροστά από την είσοδο των κτιρίων, αλλά και μέσα στα κτίρια, ενώ έριξαν και γάλα.

Όπως δηλώνει στο ΕΡΤnews o Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω», από τα αιτήματά τους. Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης είπε χαρακτηριστικά.