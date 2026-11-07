Ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην Καλαμάτα. Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συζητούν κορυφαία ζητήματα που απασχολούν σήμερα τη λειτουργία των δήμων, το αυξημένο λειτουργικό κόστος, ενίσχυση των δήμων με νέο προσωπικό, την ενεργειακή αυτάρκεια, την πολιτική προστασία, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την ενισχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας, το τοπικό κοινωνικό κράτος, την στέγαση κλπ. Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εντάσεις και έντονες αντιπαραθέσεις σημειώθηκαν στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με αφορμή τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αμφισβήτησε την εγκυρότητα της διαδικασίας επικαλούμενος πιθανή νοθεία και ζήτησε ονομαστική καταμέτρηση των ψήφων.

Το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία δεν έγινε δεκτό, προκαλώντας περαιτέρω αναστάτωση και λεκτικές συγκρούσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στο συνέδριο.

Ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου Νίκος Γιαλιτάκης ζήτησε επίσης ονομαστική ψηφοφορία, ερχόμενος σε έντονη αντιπαράθεση με τον γενικό γραμματέα της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σκηνές έντασης και έντονες αντιπαραθέσεις εκτυλίχθηκαν στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με αφορμή τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξέφρασε ανοιχτά τις αντιρρήσεις του, θέτοντας ζήτημα εγκυρότητας της διαδικασίας και επικαλούμενος καταγγελίες για πιθανή νοθεία. Παράλληλα, ζήτησε να γίνει ονομαστική καταμέτρηση των ψήφων, προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων επέμεινε στο αίτημά του, φωνάζοντας «ονομαστική τώρα», ενώ από την πλευρά άλλων παρευρισκομένων ακούγονταν αντιδράσεις και η προτροπή «μετρηθείτε». Η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα φορτισμένη, με φωνές, αποδοκιμασίες και διαδοχικές αντεγκλήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Παρά την επιμονή του Χάρη Δούκα, το αίτημά του για ονομαστική καταμέτρηση δεν έγινε τελικά δεκτό.

Advertisement

Advertisement

Νέο επεισόδιο στο συνέδριο της ΚΕΔΕ με τον Νίκο Γιαλιτάκη

Η ένταση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην αντιπαράθεση γύρω από την παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου σημειώθηκε ακόμη ένα επεισόδιο, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, Νίκο Γιαλιτάκη.

Ο κ. Γιαλιτάκης πήρε τον λόγο και ζήτησε επίσης να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας. «Προτείνω ονομαστική ψηφοφορία, αυτό που συμβαίνει δεν γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβασή του προκάλεσε την αντίδραση του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Καφαντάρη, ο οποίος απευθύνθηκε σε εκείνον σε έντονο ύφος, λέγοντάς του: «Άσε το μικρόφωνο, ρε Νίκο, τι κάνεις τώρα;». Ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου αντέδρασε, απαντώντας: «Τι σπρώχνεις; Κάνω αυτό που αισθάνομαι».

Η έντονη αντιπαράθεση Δούκα – Καφαντάρη και οι φωνές από το βήμα

Το κλίμα στο συνέδριο επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ και πρώην δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, ανέβηκε στο βήμα, πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε με έντονο τρόπο στον Χάρη Δούκα.

Advertisement

«Φύγε από εδώ ρε, φύγε από εδώ. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι; Έλα τώρα, νοθεία στην Αυτοδιοίκηση», φώναξε ο κ. Καφαντάρης, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

Μάλιστα, προς το τέλος του βίντεο από το περιστατικό ακούγεται ακόμη μία έντονη τοποθέτηση, με αναφορά στον αριθμό των συμμετεχόντων και τη δυνατότητα καταμέτρησής τους. «Τι πράγμα είναι αυτό ρε π…, δεν μπορούμε να μετρηθούμε 150 άτομα; Παιδική χαρά το κάναμε», ακούγεται να λέγεται χαρακτηριστικά.

Advertisement

Τα διαδοχικά επεισόδια με επίκεντρο την ψηφοφορία, οι διαφωνίες για την καταμέτρηση και οι λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ στελεχών της Αυτοδιοίκησης δημιούργησαν εκρηκτικό κλίμα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, με το αίτημα του δημάρχου Αθηναίων για ονομαστική ψηφοφορία να απορρίπτεται.