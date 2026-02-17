Στον Κηφισό ποταμό και πιο συγκεκριμένα στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, παρατηρείται διάβρωση στα πρανή από τις συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και στους διερχόμενους οδηγούς που κινούνται στην Λεωφόρο Κηφισού.

Ειδικότερα, στην οδό Λάμπρου Κατσώνη, που βρίσκεται παράλληλα της Εθνικής Οδού, το πρανές έχει διαβρωθεί και έχει καταστραφεί με το πέρασμα των χρόνων. Ακριβώς από πάνω είναι η Λεωφόρος Κηφισού και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, συνολικά είναι τρία τα σημεία που έχουν υποχωρήσει τα πρανή.

Η Περιφέρεια Αττικής εμφανίζεται καθησυχαστική, καθώς ήδη έχουν ανατεθεί οι απαραίτητες μελέτες, προκειμένου να δρομολογηθούν τα έργα αποκατάστασης το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής: «Πριν την έναρξη των εργασιών, προηγείται απαραιτήτως η μελέτη αποκατάστασης και η εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, αφορούν αποκλειστικά στην αποκατάσταση του τοιχίου, καθώς και για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων».

Την ίδια στιγμή, παρόμοιο πρόβλημα παρατηρείται στον Κόκκινο Μύλο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Τις επόμενες μέρες αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο σημείο για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, σε περίπου τρεις εβδομάδες θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης στους Αγίους Αναργύρους.