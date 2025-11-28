Έκλεισε ο κύκλος των απολογιών για τους αστυνομικούς που κατηγορούνται για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα, με την πρώην επόπτρια Δυτικής Αττικής, να αφήνεται ελεύθερη μετά την απολογία της με υποχρεωτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές μήνα. Στην απολογία της υποστήριξε ότι δεν ήταν παρούσα στο περιστατικό και δεν αντιλήφθηκε κίνδυνο για την 28χρονη, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί δόλου.

«Δεν ήμουν παρούσα όταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα, την είδα να φεύγει και άκουσα να λέει ότι θα πάρω περιπολικό. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματα μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου» φέρεται να υποστήριξε.

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των αστυνομικών

Ελεύθερη με όρο εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της είχε αφεθεί και η αστυνομικός που εκτελούσε καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα.

Η 23χρονη αξιωματικός του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε στο πλαίσιο των καθηκόντων της, αναφέροντας ότι είχε προτείνει στην Κυριακή Γρίβα να υποβάλει μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της, πρόταση που η ίδια αρνήθηκε.

Ο φρουρός που υπηρετούσε στο φυλάκιο του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, μπροστά στο οποίο διαπράχθηκε η γυναικοκτονία, αφέθηκε ελεύθερος, υπό τον όρο να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Την ίδια ποινική αντιμετώπιση είχε λίγο νωρίτερα και ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, γνωστός για τη φράση που απηύθυνε στο 28χρονο θύμα: «το περιπολικό δεν είναι ταξί». Με την ολοκλήρωση της απολογίας του εκφωνητή ο συνήγορος του, Χρήστος Καραμανλής δήλωσε ότι η φράση που είπε ο εντολέας του στην Κυριακή, «δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο» ενώ την χαρακτήρισε «μία άστοχη φράση». Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάση των πρωτοκόλλων.