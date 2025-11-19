Ελεύθερος αφέθηκε, με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που είχε απευθύνει στην Κυριακή Γρίβα τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» και λίγα λεπτά αργότερα το θύμα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου επισήμανε ότι η φράση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο και πως επρόκειτο για ατυχή λεκτική επιλογή. Υποστήριξε, παράλληλα, ότι ο αστυνομικός ακολούθησε πλήρως τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ενήργησε όπως ορίζει το υπηρεσιακό πρωτόκολλο.

Σειρά να απολογηθεί έχει τώρα ο φρουρός που βρισκόταν στο κουβούκλιο του αστυνομικού τμήματος τη στιγμή της δολοφονίας. Το δικό του σκέλος θεωρείται κρίσιμο, καθώς ήταν παρών σε πραγματικό χρόνο όταν η 28χρονη αναζητούσε βοήθεια.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες: η πρώτη με κατηγορούμενο τον δράστη της γυναικοκτονίας, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και η δεύτερη με κατηγορούμενους τέσσερις αστυνομικούς που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Πρόκειται για:

την αξιωματικό υπηρεσίας, η οποία είχε δεχτεί την Κυριακή Γρίβα στο γραφείο της λίγο πριν το έγκλημα. Η αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.



τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης που αφέθηκε ελεύθερος σήμερα



την επόπτρια βάρδιας και



τον αστυνομικό που ήταν στο φυλάκιο.

Όλοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Τι είχε πει ο φρουρός στη δίκη του δράστη



Ο αστυνομικός που απολογείται σήμερα είχε εξεταστεί ως μάρτυρας στη δίκη του δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα, καταθέτοντας για όσα συνέβησαν μπροστά στο φυλάκιο.

Όπως είχε πει, η Γρίβα έφτασε στο τμήμα με τον φίλο της και του ζήτησε να δει την αξιωματικό υπηρεσίας «γιατί φοβάται και θέλει συνοδεία περιπολικού». Εκείνος την παρέπεμψε στην αξιωματικό. Λίγα λεπτά αργότερα, την είδε να περνά ξανά μπροστά από το φυλάκιο μιλώντας στο κινητό. «Νόμιζα ότι έφευγαν… Θεώρησα ότι αποχώρησαν» είχε πει χαρακτηριστικά.

Στην κατάθεσή του περιέγραψε πως, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, άκουσε τον φίλο της να φωνάζει «Τη σπρώχνει» και είδε τον δράστη να επιτίθεται στην 28χρονη. «Πετάχτηκα έξω… Την ώρα που βγήκα, είδα το μαχαίρι. Το είδα να το τραβάει από την πλάτη της». Περιέγραψε ότι ο δράστης στην αρχή τον έβλεπε απειλητικά: «Νόμιζα ότι θα έκανε κάτι σε εμένα αλλά το γύρισε και έκανε αυτό στον λαιμό με το μαχαίρι χιαστί». Η Κυριακή Γρίβα κατέρρευσε αιμορραγώντας. «Όλα έγιναν αστραπιαία», είπε.

Στις ερωτήσεις της έδρας για το πώς αντέδρασε, υποστήριξε: «Δεν έχασα δευτερόλεπτο… Το μαχαίρι το κλώτσησα». Η στάση του, ωστόσο, προκάλεσε την αντίδραση της πολιτικής αγωγής, που ζήτησε την ποινική δίωξη του μάρτυρα για ψευδή κατάθεση, ενώ υποστήριξε πως ο αστυνομικός δεν εμπόδισε την επίθεση και δεν συνέλαβε άμεσα τον δράστη. «Ήσασταν ο μόνος υπεύθυνος εκείνη τη στιγμή γι’ αυτό το κορίτσι… Μόνο όταν τον είδες κάτω κόκαλο τότε βγήκες», ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

«Τα περιπολικά δεν είναι ταξί»



Η Κυριακή Γρίβα είχε μεταβεί στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων μαζί με φίλο της για να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της και να ζητήσει προστασία. Το ηχητικό από το κέντρο επιχειρήσεων, που είχε αποκαλυφθεί στη συνέχεια, είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Κυριακή Γρίβα: Γεια σας, βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων και χρειάζομαι κάποιον να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου γιατί έξω από το σπίτι μου με περιμένει ο πρώην μου ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.

Τηλεφωνητής Άμεσης Δράσης: Οπότε να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην.

Κυριακή Γρίβα: Όχι είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω στο σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου, τον είδα να περιμένει έξω από την πόρτα.

Τηλεφωνητής: Ωραία και το περιπολικό δεν είναι ταξί, θα στείλω άμα θέλετε στο σπίτι σας.

Κυριακή Γρίβα: Ωραία στείλτε στο σπίτι μου.

Τηλεφωνητής: Σε ποια οδό;

Κυριακή Γρίβα: Αριστοφάνους 9 Άγιοι Ανάργυροι. Σε πόση ώρα θα είναι εκεί;

Τηλεφωνητής: Δεν γνωρίζω σε πόση ώρα.

Κυριακή Γρίβα: Εντάξει και εγώ τι πρέπει να κάνω; Να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προς το σπίτι.

Τηλεφωνητής: Του έχετε κάνει μήνυση;

Κυριακή Γρίβα: Όχι.

Τηλεφωνητής: Α, αυτός τι κάνει εκεί πέρα, περιμένει για ποιον λόγο;

Κυριακή Γρίβα: Περιμένει για να με εκδικηθεί, δεν ξέρω, να με χτυπήσει. Και χθες είχε έρθει αλλά δεν το τραβήξαμε.

Τηλεφωνητής: Το όνομά σας;

Κυριακή Γρίβα: Γρίβα Κυριακή.

Τηλεφωνητής: Γρίβα Κυριακή, οπότε αναμένει έξωθεν της οικίας ο πρώην σύντροφος, με σκοπό να σας ασκήσει βία έτσι;

Κυριακή Γρίβα: Ναι.

Τηλεφωνητής: Εσείς σε πόση ώρα θα είστε εκεί;

Κυριακή Γρίβα: Δίπλα είμαστε εμείς, σε δύο λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.

Τηλεφωνητής: Βρίσκεται πλησίον, αλλά βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω;

Κυριακή Γρίβα: Τώρα ναι αλλά είμαι με αυτοκίνητο με έναν φίλο μου και θέλουμε να πάμε στο σπίτι.

Τηλεφωνητής: Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα.

Κυριακή Γρίβα: Χάνομαι, έχει έρθει εδώ.

Τηλεφωνητής: Ο πρώην;

Κυριακή Γρίβα: Ναι είναι εδώ.

Τηλεφωνητής: Οπότε να στείλω στο αστυνομικό τμήμα;

Κυριακή Γρίβα: Ναι… (η ώρα της επίθεσης)

Πηγή: Dikastiko.gr