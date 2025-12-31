Σοκαριστικές μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων ενισχύουν τις κατηγορίες κατά του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου που δολοφονήθηκε στο Κολωνάκι.

«Ήξερα ότι ο γιος είχε ιδιαιτερότητες, γνώριζα ότι υπήρχαν προβλήματα, ότι είχε κλειδώσει τη μάνα του και την έβριζε, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έβαζε φωτιά για να τη σκοτώσει» λέει χαρακτηριστικά γείτονας της ηλικιωμένης μιλώντας στο «Φως στο τούνελ», το οποίο έφερε στο φως της δημοσιότητας την υπόθεση και τη νέα της εξέλιξη.

Ο 60χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του και τον εμπρησμό του διαμερίσματός της στο Κολωνάκι βρίσκεται προφυλακισμένος, ενώ οι νέες μαρτυρίες και αποκαλύψεις από συγγενείς και γείτονες της άτυχης Ελένης Παπαδοπούλου φαίνεται να ενισχύουν τις κατηγορίες. Οι μαρτυρίες φέρνουν στο φως μια ταραγμένη, εκρηκτική σχέση μεταξύ μάνας και γιου που είχε προετοιμάσει το έδαφος για την τραγωδία.

«Την έβριζε και είχε έντονες φασαρίες μαζί της»

Γείτονας της Ελένης Παπαδοπούλου αποκαλύπτει την ένταση που υπήρχε στο σπίτι τους. Αναφέρει πως ο γιος της είχε επανειλημμένως εκφράσει επιθετική συμπεριφορά απέναντί της: «Την έβριζε χυδαία, που@@@ την ανέβαζε, που@@@ την κατέβαζε. Αυτό γινόταν χρόνια, από τότε που πέθανε ο πατέρας του. Ακούγαμε τις φασαρίες, αλλά ποτέ δεν καλέσαμε την Αστυνομία, γιατί τον ήξερα από παιδί». Ο ίδιος ο γείτονας σημειώνει πως ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι αυτή η βία θα κατέληγε σε φόνο.

Οι συγγενείς της Ελένης Παπαδοπούλου είναι σε απόλυτο σοκ και αδυνατούν να πιστέψουν το φρικτό τέλος που βρήκε η «θεία Ελένη». «Όσο κι αν το υποψιάζεσαι, όταν το βλέπεις μπροστά σου, σοκάρεσαι. Είναι τόσο δύσκολο να το πιστέψεις όταν πρόκειται για συγγενή», παραδέχονται, προσθέτοντας ότι περιμένουν δικαίωση και αλήθεια από την υπόθεση.

«Μου είχε πει ότι θα ήθελε να τη σκοτώσει»

Σύμφωνα με έναν στενό συγγενή του κατηγορουμένου, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου ήταν ιδιαίτερα βίαιος και συχνά μιλούσε για τους έντονους καβγάδες με τη μητέρα του. «Μου είχε πει το καλοκαίρι του 2021 ότι αναρωτιόταν πώς δεν την είχε σκοτώσει ήδη», αποκαλύπτει ο συγγενής, ο οποίος αναφέρει ότι υπήρχε έντονη πίεση από πλευράς του γιου να πουλήσει το σπίτι ή να βάλει τη μητέρα του σε γηροκομείο.

«Ο Αλέξανδρος ήταν κακομαθημένος, συνέχεια στα χαμένα, μια σκιά… εμείς τα μαθαίναμε μετά ότι ήταν στις φυλακές. Όταν είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά, είχε γνωρίσει πολλούς μέσα που είχαν σκοτώσει τις μητέρες τους, απ’ ό,τι μου έλεγε» περιέγραψε χαρακτηριστικά ο συγγενής και πρόσθεσε: «Μου είχε πει ότι σκεφτόταν να βάλει τη θεία στο γηροκομείο, αλλά του φαινόταν ακριβή επιλογή. Μου έλεγε πως ήθελε να κάνει πράγματα, αλλά δεν μπορούσε, γιατί την είχε έγνοια. Αυτά για τα χρέη που είχε δεν τα γνώριζα, τώρα τα έμαθα κι εγώ. Από τη σύνταξη της θείας ζούσε».