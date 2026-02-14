Ένα επεισόδιο που άρχισε από έναν λογαριασμό «σε απλό χαρτί», χωρίς νόμιμη απόδειξη, κατέληξε – σύμφωνα με τη δικογραφία – σε σοβαρότατες κρανιοπροσωπικές κακώσεις και μόνιμες συνέπειες για το θύμα. Δεκατέσσερα χρόνια μετά, η υπόθεση έκλεισε ποινικά σε δεύτερο βαθμό, με τον πορτιέρη, μέλος της Εθνικής Ομάδας Πυγμαχίας, να παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή.

Η υπόθεση ξεκινά τον Μάρτιο του 2012 σε κατάστημα στο Κολωνάκι. Ο επιχειρηματίας, τακτικός πελάτης – όπως καταθέτει – παρέμεινε στο μπαρ με δύο φίλους του μετά το δείπνο. Λίγο πριν αποχωρήσουν, γύρω στις 03:00, ζητήθηκε ο λογαριασμός. Σύμφωνα με την κατάθεση, δόθηκε σε «απλό φύλλο χαρτί», χωρίς έκδοση νόμιμης απόδειξης, ενώ το ποσό εμφανίστηκε δυσανάλογο σε σχέση με την κατανάλωση.

Όταν η παρέα ζήτησε επανέλεγχο και επίσημη απόδειξη, η απάντηση που περιγράφεται είναι απορριπτική. Σε αυτό το σημείο – πάντα κατά την εκδοχή που αποτυπώνεται στη δικογραφία – ο πορτιέρης φέρεται να τους ζήτησε να βγουν έξω για να «συνεννοηθούν» και ακολούθησε η επίθεση.

Το θύμα περιγράφει ότι δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα στο πρόσωπο και στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να μείνει αιμόφυρτος και αναίσθητος. Αναφέρεται ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και οδηγήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο (περίπου 8 ωρών), ενώ οι συνέπειες – σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται – ήταν καταστροφικές: πολλαπλά κατάγματα, οστεοσύνθεση και μεταλλικά υλικά στο κεφάλι και στο πρόσωπο, καθώς και απώλεια περίπου 30% της όρασης.

Πρωτόδικα αναστολή, στο Εφετείο φυλακή

Σε πρώτο βαθμό, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε 5 χρόνια κάθειρξης αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος με αναστολή. Η υπόθεση, ωστόσο, εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό έπειτα από 14 χρόνια: στις 10 Φεβρουαρίου 2026, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο τον καταδίκασε εκ νέου σε ποινή κάθειρξης 5 ετών, οδηγώντας τον στη φυλακή.

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Τέλλος Αγαπηνός, σημειώνει ότι η διαδικασία ήταν μαραθώνια και κάνει λόγο για τελεσίδικη καταδίκη, υποστηρίζοντας πως ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την παρουσία του στο κατάστημα και προέβαλε ισχυρισμούς περί άλλοθι. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η υπόθεση θα συνεχιστεί και σε αστικό επίπεδο κατά του καταστήματος.