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Στην κατάσχεση δέματος που περιείχε σημαντική ποσότητα χασίς προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κω, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση και αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το δέμα είχε αποσταλεί μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών και βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων της Κω εδώ και αρκετές ημέρες.

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Οι αρχές είχαν θέσει διακριτικά υπό παρακολούθηση τον χώρο, αναμένοντας την εμφάνιση του παραλήπτη. Ωστόσο, κανείς δεν προσήλθε για να παραλάβει την αποστολή, ενώ εξετάζεται και η γνησιότητα των στοιχείων που είχαν δηλωθεί.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε 1 κιλό και 55 γραμμάρια χασίς, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ατόμων που συνδέονται με την αποστολή και την παραλαβή των ναρκωτικών, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.