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Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται οδηγός στην Αχαΐα, μετά από αστυνομικό έλεγχο που οδήγησε όχι μόνο στη σύλληψή του, αλλά και στην κατάσχεση του οχήματός του.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις περιπτώσεις στις οποίες οι Αρχές μπορούν να προχωρήσουν στην κατάσχεση ενός αυτοκινήτου, ένα μέτρο που εφαρμόζεται όταν κρίνεται ότι το όχημα συνδέεται με σοβαρές παραβάσεις ή συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

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Πότε μπορεί να κατασχεθεί ένα αυτοκίνητο

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα κατάσχεσης οχήματος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κυρίως όταν αυτό χρησιμοποιείται για την τέλεση αξιόποινων πράξεων ή όταν η χρήση του δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Μεταξύ άλλων, η κατάσχεση μπορεί να επιβληθεί όταν:

το όχημα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο επικίνδυνης οδήγησης,



συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες ή άλλες παράνομες δραστηριότητες,



φέρει παράνομες μετατροπές που επηρεάζουν την ασφάλεια,



ο οδηγός συλλαμβάνεται για ιδιαίτερα επικίνδυνη συμπεριφορά, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών ή υπερβολική ταχύτητα που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η διαδικασία πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές και ακολουθείται από τις προβλεπόμενες εισαγγελικές και δικαστικές ενέργειες, οι οποίες καθορίζουν την τελική τύχη του οχήματος.

Το περιστατικό στην Κάτω Αχαΐα

Στην πρόσφατη υπόθεση που απασχόλησε τις Αρχές στη Δυτική Ελλάδα, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη οδηγού, ο οποίος φέρεται να είχε εγκαταστήσει στο αυτοκίνητό του ισχυρό ηχοσύστημα με ενισχυτή και ηχείο στο χώρο αποσκευών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το σύστημα λειτουργούσε σε εξαιρετικά υψηλή ένταση, με αποτέλεσμα να προκαλείται διατάραξη της κοινής ησυχίας στην περιοχή. Κατά τον έλεγχο σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του οδηγού, ενώ το όχημα κατασχέθηκε στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Στόχος η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Οι αρμόδιες Αρχές επισημαίνουν ότι η αυστηρότερη αντιμετώπιση σοβαρών παραβάσεων αποσκοπεί στην πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Η κατάσχεση οχήματος δεν εφαρμόζεται ως μέτρο ρουτίνας, αλλά σε περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι η χρήση του συνδέεται με παραβατικές πράξεις ή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη.