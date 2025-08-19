Σε ακύρωση κατασχετηρίων εγγράφων που είχαν εκδοθεί από τον e – ΕΦΚΑ για την είσπραξη οφειλών από τραπεζικούς λογαριασμούς δύο ομόρρυθμων εταίρων- διαχειριστών εταιρείας προχώρησε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, κρίνοντας μη νόμιμη τη διαδικασία. Πρακτικά η κατάσχεση για οφειλές, στην συγκεκριμένη περίπτωση ακυρώθηκε.

Ειδικότερα, η εταιρεία δημιούργησε οφειλές από καθυστερούμενες κύριες εισφορές και πρόσθετα τέλη, κατά τη χρονική περίοδο από 1/10/2022 έως 3/1/2024, οι οποίες ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 270.257,80 ευρώ (κύρια εισφορά 260.396,85 ευρώ + πρόσθετα τέλη 9.860,95 ευρώ).

Οι οφειλές αυτές είχαν ρυθμιστεί, αρχικά, όπως αναφέρει το dikastiko.gr δυνάμει της υπ’ αριθ. Μ/./21-12-2022 απόφασης του Διευθυντή του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) Πειραιά, η οποία απωλέσθη στις 2-8-2023 μετά την καταβολή έξι δόσεων και, στη συνέχεια, με την Μ/./2-8-2023 απόφαση του ίδιου Διευθυντή, η οποία απωλέσθη στις 10-1-2024 μετά την καταβολή τριών δόσεων και ποσού έναντι της 4ης δόσης.

Προκειμένου να διασφαλίσει την εξόφληση των οφειλών, ο e-ΕΦΚΑ προέβη σε κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών εις χείρας τραπεζών με τα προσβαλλόμενα κατασχετήρια από τα οποία εισπράχθηκε το ποσό των 1.210,55 ευρώ. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν κατασχετηρίου σε βάρος του ενός ομόρρυθμου εταίρου – διαχειριστή της εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα από 24.11.2023 και εφεξής και σε βάρος του δεύτερου ομόρρυθμου εταίρου – διαχειριστή της εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα από 8.3.2022 έως 23.11.2023.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Οι δύο εταίροι- διαχειριστές άσκησαν ανακοπή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των κατασχετήριων εγγράφων. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, «αναγκαία προϋπόθεση για τη σε βάρος τους λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί, ενόψει και της ισχύος του αρθ. 31 παρ. 4 του ν. 4321/2015, η προηγούμενη κοινοποίηση προς αυτούς των οικείων καταλογιστικών πράξεων (Π.Ε.Ε.), προκειμένου να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα του νομικού προσώπου, άλλως η προηγούμενη έκδοση και νόμιμη κοινοποίηση της κατά νόμο προβλεπόμενης ατομικής ειδοποίησης».

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην απόφαση «στην υπό κρίση περίπτωση (στην οποία, άλλωστε, το καθ’ ου – σ.σ. e-ΕΦΚΑ – δεν επικαλείται ότι έχει χωρήσει νόμιμη κοινοποίηση των επίμαχων Π.Ε.Ε. στα συνευθυνόμενα με την εταιρία πρόσωπα), δεν προέκυψε επίδοση στους ανακόπτοντες, πριν από την επιβολή των επίδικων κατασχέσεων, σχετικής ατομικής ειδοποίησης που να περιλαμβάνει τις οφειλές, για την καταβολή των οποίων φέρονται ως συνυπόχρεοι».

Προστίθεται δε ότι «από το γεγονός της υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλών της ανωτέρω εταιρείας, δεν δύναται να συναχθεί πλήρης γνώση των ανακοπτόντων περί του είδους και της αιτίας του χρέους των ιδίων, ως αλληλεγγύως ευθυνόμενων με την ανωτέρω εταιρεία προσώπων και περί της επικείμενης έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους, λόγω της ιδιότητάς τους ως διαχειριστών αυτής».

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο έκρινε πως «μη νομίμως εκδόθηκαν, σε βάρος του δεύτερου και τρίτων ανακοπτόντων τα προσβαλλόμενα κατασχετήρια έγγραφα, κατ’ αποδοχή του σχετικού ισχυρισμού της ανακοπής».