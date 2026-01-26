Νέο περιστατικό «αυτόκλητων τιμωρών» διερευνά η ΕΛΑΣ αυτή τη φορά στην Κω, μετά από καταγγελία ενός άνδρα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, το θύμα ήρθε σε επικοινωνία -μέσω διαδικτύου- με μία ενήλικη -όπως δήλωσε- γυναίκα και κανόνισαν συνάντηση.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην Αστυνομία, στο ραντεβού αντί της κοπέλας εμφανίστηκαν πέντε άτομα, τα οποία του επιτέθηκαν και χρειάστηκε να μεταβεί στο Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Το περιστατικό στην Κω έρχεται λίγες ημέρες μετά από ανάλογη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου την περασμένη Τετάρτη 30χρονος φέρεται να έπεσε θύμα επίθεσης από νεαρά άτομα που είχαν δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ ανήλικης στο Instagram, του έκλεισαν συνάντηση και στη συνέχεια του επιτέθηκαν, χρησιμοποιώντας μαχαίρι.