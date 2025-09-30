Χωρίς τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται σε σχολείο της Κω.

Όπως αναφέρει το «Βήμα της Κω», την ώρα που τα παιδιά περίμεναν για να πάρουν το λεωφορείο μετά το τέλος των μαθημάτων, δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους, που τραβούσαν το περιστατικό με τα κινητά τους.

Στο υλικό φαίνεται οι δύο μαθήτριες να ανταλλάσσουν ακόμα και κλωτσιές και μπουνιές. Το σκηνικό παρακολουθούσαν πολλοί μαθητές, που διακρίνεται πως γελούν. Όταν οι ανήλικες βρέθηκαν στο πάτωμα, τότε μόνο παρενέβησαν κάποια κορίτσια για να τις χωρίσουν.