Το βράδυ της Κυριακής στην Κω, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη ενός 60χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, προχθές το βράδυ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, του οποίου νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο 60χρονος, επιτράπηκε η διάθεση αλκοολούχων ποτών σε τρεις ανηλίκους. Οι 2 από αυτούς κατανάλωσαν τόσο αλκοόλ ώστε να περιέλθουν σε κατάσταση μέθης, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Κω για παροχή πρώτων βοηθειών.

Advertisement

Advertisement

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, ενώ ταυτόχρονα βεβαιώθηκε και διοικητική παράβαση.

Πηγή: rodiaki.gr