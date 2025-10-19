Με ψιλοβελονιά πέρασε ο Πέτρος Κωστόπουλος την Προέδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 (Κυριακή 19 Οκτωβρίου). Όταν ρωτήθηκε για τα χθεσινά γεγονότα στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, από την οποία αποχώρησε στα 2 λεπτά η Ζωή Κωνσταντοπούλου επειδή ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Π.Κ. τοποθετήθηκε δημόσια, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση εναντίον της για τη στάση και τη συμπεριφορά της.

«Μια ζωή έτσι μιλάει, μια ζωή έτσι είναι, μια ζωή είναι εκρηκτική, μέσα στη Βουλή δημιουργεί καταστάσεις, παίρνει το μικρόφωνο και δεν το αφήνει ποτέ. Έχει κάνει πολύ χειρότερα», ήταν τα πρώτα λόγια του Πέτρου Κωστόπουλου. «Αυτό δεν κάνει συνέχεια; Και η απάντησή της είναι ο ίδιος λαϊκισμός που κάνει πάντα. Αυτά είναι τα παραμύθια της Ζωής που μονίμως προσπαθεί να δημιουργεί ένταση, είναι το παιχνίδι της. Αυτά που κάνει είναι για να γελάνε οι κότες, ένας μόνιμος μονόλογος. Πες ότι δεν θέλεις να απαντήσεις και τελείωσε.

Θέλει να γίνει η βασική αντίπαλος του Τσίπρα, τώρα που αυτός έρχεται. Στην ουσία έκανε το ανάποδο, διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα, που δεν νομίζω να πάει να το αγοράσει και πολύς κόσμος αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση».

Πάντως και ο ίδιος ο Πέτρος ο Κωστόπουλος, σχολιάζοντας έμμεσα με το δικό του τρόπο τον Αλέξη Τσίπρα, άφησε να εννοηθεί ότι στο άμεσο μέλλον θα επανέλθει δριμύτερος για τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος ετοιμάζεται να εκδώσει το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη». Και στη συνέχεια να δημιουργήσει το νέο κόμμα του.