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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον χώρο της ευεξίας η δημοσίευση του νέου κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες μασάζ, καθώς χιλιάδες επαγγελματίες εκφράζουν φόβους ότι θα βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, περίπου 10.000 εργαζόμενοι επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές που εισάγει το νέο ΦΕΚ, το οποίο περιορίζει την παροχή υπηρεσιών μάλαξης αποκλειστικά στους τομείς της φυσικοθεραπείας και της αισθητικής.

Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται επί χρόνια στον χώρο κάνουν λόγο για αιφνίδια ανατροπή των δεδομένων και ζητούν την επανεξέταση των ρυθμίσεων. Το ΦΕΚ (Τεύχος Α’ 64/28.04.2026) επανακαθορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου, προκαλώντας αναστάτωση και αβεβαιότητα για το επαγγελματικό μέλλον χιλιάδων ανθρώπων.

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«Παγκόσμια πρωτοτυπία»

Για μια ρύθμιση χωρίς διεθνές προηγούμενο κάνει λόγο ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μασάζ και Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Μάλαξης και Εναλλακτικών Θεραπευτών (ΠΑΣΕΜΕΘ), Γιώργος Θωχταρίδης, μιλώντας στο ThessPost.gr.

Πηγή: iSTOCK

«Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο», ξεκαθαρίζει, λέγοντας ότι ο επαγγελματίας μασέρ δουλεύει κυρίως με υπηρεσίες χαλάρωσης και ευεξίας, ενώ ο φυσικοθεραπευτής με θεραπευτικές πράξεις σε ασθενείς.

Όπως εξηγεί, η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί θα δώσει λεπτομέρειες, αλλά δεν αλλάζει την ουσία του νόμου που λέει ότι το μη θεραπευτικό μασάζ περνά αποκλειστικά σε φυσικοθεραπευτές και αισθητικούς.

Εξαίρεση παραθυράκι

Ιδιαίτερη κριτική ασκεί και στις εξαιρέσεις που προβλέπει το νέο πλαίσιο. «Ο παραλογισμός του νόμου συνεχίζεται, καθώς απαγορεύει σε κάποιον να παρέχει μασάζ εάν δεν είναι φυσικοθεραπευτής, εκτός αν η ίδια ακριβώς υπηρεσία προσφέρεται μέσα σε spa ξενοδοχείου», σημειώνει και τονίζει πως έτσι δημιουργείται μια εμφανής αντίφαση, αφού η απαγόρευση φαίνεται να μην εφαρμόζεται στην πράξη στα ξενοδοχειακά spa. «Ουσιαστικά πρόκειται για ένα παραθυράκι. Λογικά η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με τη βιομηχανία του τουρισμού», επεξηγεί, διευκρινίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των spa που λειτουργούν σε ξενοδοχεία διαχειρίζονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις και όχι από τα ίδια τα ξενοδοχεία.

«Ποια είναι λοιπόν η διαφορά ανάμεσα σε μια επιχείρηση που λειτουργεί μέσα σε ένα ξενοδοχείο και σε μία που λειτουργεί λίγα μέτρα πιο πέρα, μέσα στην πόλη;» διερωτάται, θέτοντας ζήτημα ίσης μεταχείρισης των επαγγελματιών του κλάδου.

Μάλιστα υπογραμμίζει πως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιθανότατα δεν έχει αντιληφθεί πλήρως τις συνέπειες της ρύθμισης. «Δεν νομίζω ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος έχει διαβάσει αυτά τα σημεία και τα θεωρεί λογικά», αναφέρει.

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«Πρόσληψη φυσικοθεραπευτή, αλλιώς… λουκέτο»

Το νέο πλαίσιο οδηγεί σε αδιέξοδο τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον χώρο του μασάζ, διότι όπως εξηγεί ο κ. Θωχταρίδης «αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν οι επιχειρήσεις που παρέχουν μόνο μασάζ, έχουν πλέον μία λύση. Αυτή είναι να έχουν υγειονομικά υπεύθυνο έναν φυσικοθεραπευτή.

Διαφορετικά οδηγούνται σε λουκέτο», υποστηρίζει και συμπληρώνει πως «είναι παράλογο γιατί η εκπαίδευση ενός φυσικοθεραπευτή είναι διαφορετική από εκείνη ενός επαγγελματία μασέρ. Δεν υπάρχουν φυσικοθεραπευτές που να γνωρίζουν μασάζ με την έννοια που το γνωρίζει ένας επαγγελματίας του χώρου. Είναι διαφορετικά αντικείμενα. Άλλο το αθλητικό μασάζ, άλλο το σουηδικό, άλλο οι θεραπευτικές τεχνικές», τονίζει.

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Χιλιάδες εργαζόμενοι «στον αέρα»

Οι επιπτώσεις του νέου ΦΕΚ θα είναι αμείλικτες σύμφωνα με τον κ. Θωχταρίδη, και σε αυτές δεν θα περιοριστούν μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά σίγουρα να οδηγήσουν σε μαζική απώλεια θέσεων εργασίας.

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«Μπορεί να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας», λέει, εκτιμώντας ότι περίπου 10.000 εργαζόμενοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγοράς αν δεν αλλάξει κάτι.

«Άνθρωποι που εργάζονται χρόνια στον κλάδο, που έχουν χτίσει επαγγελματική καριέρα και έχουν επενδύσει χρήματα και χρόνο σε σπουδές θα βρεθούν εκτός του κλάδου με απόφαση της κυβέρνησης», προβλέπει.

«Δεν τους ενδιαφέρει τι θα απογίνει όλος αυτός ο κόσμος που έχει χτίσει μια επαγγελματική πορεία και διαθέτει πτυχία και εξειδίκευση», σημειώνει.

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«Θα χαθούν τεράστια έσοδα από τα κρατικά ταμεία»

Μια άλλη σημαντική προέκταση των επιπτώσεων από τον νέο ΦΕΚ θα έχει ως θύμα ακόμη και τα κρατικά έσοδα.

«Οι επαγγελματίες του μασάζ καταβάλλουν κανονικά ΦΠΑ για τις υπηρεσίες τους, σε αντίθεση με τους φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι για τις θεραπευτικές πράξεις που παρέχουν απαλλάσσονται από τον φόρο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας», εξηγεί ο κ. Θωχταρίδης.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι «αν το μη θεραπευτικό μασάζ περάσει αποκλειστικά στους φυσικοθεραπευτές, το κράτος θα χάσει τεράστια έσοδα από τον ΦΠΑ», αναφέρει χαρακτηριστικά και θα οδηγήσει σε σημαντικά διαφυγόντα κέρδη για το κράτος.

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«Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ που θα σταματήσει να εισπράττει το κράτος», τονίζει, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη παράμετρος δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς πριν από την ψήφιση της ρύθμισης.

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«Ακτινολόγος για το σολάριουμ και φυσικοθεραπευτής για την επίβλεψη»

Ο κ. Θωχταρίδης χαρακτηρίζει υπερβολικές και τις προβλέψεις του ίδιου νόμου για τη λειτουργία των μηχανημάτων σολάριουμ. Όπως αναφέρει, οι χειριστές σολάριουμ θα πρέπει πλέον να είναι πτυχιούχοι τεχνολόγοι ή ακτινολόγοι, παρότι όπως υποστηρίζει η χρήση του εξοπλισμού δεν απαιτεί εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις.

«Ζητάει έναν ακτινολόγο, έναν επιστήμονα που ασχολείται με μαγνητικές, ακτινολογικές και άλλες σοβαρές εξετάσεις, να γίνει χειριστής ενός κουμπιού για μαύρισμα», σχολιάζει.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο νόμος προβλέπει και την ύπαρξη φυσικοθεραπευτή ως υγειονομικά υπευθύνου, ενώ οι θέσεις αυτές δεν μπορούν να μένουν κενές κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης. «Σε μια επιχείρηση που λειτουργεί πολλές ώρες ημερησίως θα απαιτούνται περισσότεροι από ένας επαγγελματίες με τα συγκεκριμένα προσόντα, γεγονός που αυξάνει δραματικά το λειτουργικό κόστος. Με αυτές τις προϋποθέσεις πολλές επιχειρήσεις απλώς δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν», αναφέρει.

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Καμία κυβερνητική ανταπόκριση

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μασάζ δηλώνει ότι ο κλάδος εξετάζει πλέον δυναμικές κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

«Θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις», ξεκαθαρίζει, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη γίνει προσπάθειες επικοινωνίας με τα αρμόδια υπουργεία όμως χωρίς αποτέλεσμα. Όπως αναφέρει, έχει καταθέσει σχετικό υπόμνημα προς τον υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση στα αιτήματα του κλάδου.