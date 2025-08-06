Επεισόδιο σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με Ισραηλινό τουρίστα να αντιδρά με βίαιο τρόπο όταν αντίκρισε ένα πανό που έγραφε: «Ισραηλινοί που είστε φιλειρηνικοί, είστε καλοδεχούμενοι… Σιωνιστές δολοφόνοι, γυρίστε πίσω στην πατρίδα σας».

Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός είχε αποβιβαστεί στο νησί από το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris». Μόλις αντίκρισε το πανό σε βιτρίνα εμπορικού καταστήματος, κινήθηκε γρήγορα προς την είσοδο και προσπάθησε να το σκίσει. Παράλληλα προκάλεσε ζημιές στον εξοπλισμό του καταστήματος.

Οταν η υπάλληλος του καταστήματος κατάλαβε τις προθέσεις του 49χρονου παρενέβη και προσπάθησε να τον αποτρέψει. Εκείνος, όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας διπλανού καταστήματος, την απώθησε με βίαιο τρόπο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση.

Αμέσως, ο τουρίστας τράπηκε σε φυγή και εξαφανίστηκε μέσα στο πλήθος.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του Ιασραηλινού και παρέθεσε στις Αρχές απόσπασμα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, καθώς και μαρτυρίες πολιτών που είδαν το περιστατικό.

Κατόπιν ελέγχου, η αστυνομία κατάφερε και εντόπισε τον 49χρονο και του πέρασε χειροπέδες. Με απόφαση εισαγγελέα, ο τουρίστας αφέθηκε ελεύθερος. Από την αστυνομία ζητήθηκε να συντάξει δικογραφία.