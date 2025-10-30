Την ανησυχητική αύξηση σε εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα στη χώρα και της παιδικής εργασίας στο Ηράκλειο αποκάλυψε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης Στέλιος Βοργιάς.

Όπως τόνισε, μιλώντας στη ΕΡΤ, «κάθε 1,5 μέρα χάνει τη ζωή του ένας εργαζόμενος εν ώρα εργασίας στην Ελλάδα», επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά εργατικών δυστυχημάτων παραμένουν σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, το 2024 σε όλη την Κρήτη καταγράφηκαν 540 εργατικά ατυχήματα, με τα 480 από αυτά να λαμβάνουν χώρα σε Ηράκλειο και Λασίθι και ειδικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο φαινόμενο της παιδικής εργασίας, το οποίο, όπως είπε, παρουσιάζει εκρηκτική αύξηση τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Βοργιάς, η Επιθεώρηση Εργασίας στο Ηράκλειο είχε το 2021, 292 αιτήσεις για παιδική εργασία, ενώ το 2024 οι αιτήσεις έφτασαν τις 1.543, εκ των οποίων 250 απορρίφθηκαν. «Η κατάσταση είναι πλέον ανεξέλεγκτη», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας δεν δίνει στο Εργατικό Κέντρο τις απαιτούμενες πληροφορίες για το είδος της εργασίας που κάνουν οι ανήλικοι. “Δεν ξέρουμε αν τηρούνται οι προϋποθέσεις, που είναι αρκετές όπως το είδος και η ένταση της εργασίας καθώς και το ωράριο που μπορεί να εργάζεται ένας ανήλικος”, συμπληρώνει.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο στο θέμα της παιδικής εργασίας όσο και στο θέμα των ελλιπών συνθηκών ασφάλειας των εργαζομένων, τα πραγματικά περιστατικά είναι πολύ περισσότερα από αυτά που φτάνουν στη γνώση του Εργατικού Κέντρου.

Ο πρόεδρος του ΕΚΗ αναφέρθηκε και στη στάση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), ο οποίος, όπως είπε, καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις διεθνείς συμβάσεις για την παιδική εργασία και να εφαρμόσει το όριο ηλικίας 16+, όπως προβλέπεται διεθνώς, αντί για το 15+που ισχύει στη χώρα μας. Όπως τόνισε, η μη συμμόρφωση έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε καταβολή προστίμου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, ο κ. Βοργιάς έκανε λόγο για «στοχευμένη ανεργία» στην Κρήτη, εξηγώντας ότι πλήττει κυρίως εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω, οι οποίοι δυσκολεύονται να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς πολλές διαθέσιμες θέσεις, όπως στον τουρισμό, απαιτούν σωματικά απαιτητική εργασία αλλά και… νιάτα.