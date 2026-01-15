Από το σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο του γιατρού, στον Φρε Αποκορώνου, στα Χανιά της Κρήτης, ξεκίνησαν το πρωί, οι έρευνες των εθελοντών διασωστών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), οι οποίοι έφτασαν χθες στα Χανιά, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού του 33χρονου, Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ από το σημείο των ερευνών, ο πρόεδρος του ομίλου, Χρήστος Ράμος, ανέφερε πως στα Χανιά βρίσκονται 10 εθελοντές και 3 ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ενώ η ομάδα διαθέτει και εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, drones, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες κ.α.

«Είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή» τόνισε ο κ. Ράμος, εξηγώντας το πώς λειτουργεί η ομάδα. Οι έρευνες μετά τον Φρε θα συνεχιστούν στα Πεμόνια, όπου σύμφωνα με μαρτυρία εθεάθη ο γιατρός: «Εμείς έχουμε ανοιχτό εισιτήριο. Πιστεύουμε ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε αποτέλεσμα. Αν χρειαστεί να κάτσουμε παραπάνω θα το κάνουμε.» σημείωσε ο κ. Ράμος.

Παρούσα και η μητέρα του Αλέξη, η οποία, από το σημείο των ερευνών επανέλαβε την έκκλησή της σε όποιον πολίτη γνωρίζει κάτι: « Δεν είναι δυνατόν να μην τον είδε κανένας. Και αυτό λίγο να βλέπουν και τη φωτογραφία, να προσπαθήσουν να πάρουν ένα τηλέφωνο αμέσως».

«’Ηρθαμε για μια ίσως τελευταία μεγάλη προσπάθεια να ψάξουμε εδώ την περιοχή μαζί με αυτή την οργάνωση την εθελοντική, και συμμετέχουν πάρα πολλοί εδώ από την Κρήτη, ίσως και για πρώτη φορά τόσα πολλά άτομα. Είναι μια τελευταία προσπάθεια να τον βρούμε. Να τον βρούμε σε οποιαδήποτε κατάσταση, αρκεί να μη συνεχιστεί αυτή η ταλαιπωρία του.

Και γι’ αυτό και κάνουμε πάλι μια μεγάλη θερμή έκκληση προς όλους, αν τον δούνε, να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο για να μπορέσουμε να κατευθυνθούμε, να προσανατολιστούμε προς τα πού να ψάξουμε περισσότερο» τόνισε.

Ο Ομιλος έχει αναλάβει την υπόθεση σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, κατόπιν εντολής της οικογένειας και σε συνεργασία με την Αστυνομία. Η ίδια ομάδα είχε βρει τη σορό του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού σώματος Σερρών στο όρος Μπελλές.

Οποιος γνωρίζει οτιδήποτε μπορεί να καλέσει στο κινητό τηλέφωνο του ΟΦΚΑΘ 6936806227 κινητό ή στο 10-65 ή στο 100.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου ο 33χρονος πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά. Ο πατέρας του μετέβη αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο αλλά τα ίχνη του 33χρονου είχαν ήδη χαθεί.

Ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και το αυτοκίνητό του βρέθηκε στην περιοχή του Φρε να έχει μηχανική βλάβη. Οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς αποτέλεσμα.

