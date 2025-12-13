Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξιου Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το Ηράκλειο της Κρήτης το βράδυ της περασμένης Κυριακής 7 Δεκεμβρίου.

Ο πατέρας του νεαρού αγνοούμενου, μίλησε στην εκπομπή Live Weekend και αποκάλυψε πως λίγες ώρες πριν την εξαφάνιση, ο γιος τους είχε επικοινωνήσει μαζί του και του είχε ζητήσει να πάει στην Κρήτη, γιατί δεν ήταν καλά: «Την Κυριακή μου ζήτησε να πάω. Εγώ μένω στην Θεσσαλονίκη.

Advertisement

Advertisement

Αυτός έχει τελειώσει ειδικότητα ωτορινολαρυγγολόγου στην Κρήτη και δούλευε στο νοσοκομείο. Μου λέει “πατέρα έλα, δεν είμαι καλά, θέλω να μιλήσω σε κάποιον“. Πήγα στην Κρήτη το βράδυ της Κυριακής και δεν τον βρήκα. Είχε φύγει. Μου είπε η σπιτονοικοκυρά ότι πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε».

Όπως είπε και ο πατέρας το 33χρονου, το αυτοκίνητό του βρέθηκε μετά από δύο ημέρες εγκαταλειμμένο στα Χανιά: «Την Τρίτη βρέθηκε το αυτοκίνητό του 120 χιλιόμετρα μακριά. Δεν είχε πουθενά να πάει. Στο σπίτι βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα. Το κινητό του το έχει μαζί του», ανέφερε.

Silver Alert για τον 33χρονο γιατρό

Silver alert εκδόθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου για τη μυστηριώδη υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το Ηράκλειο, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Πατρίς, η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αστυνομικές Αρχές από τους γονείς του, οι οποίοι διαμένουν εκτός Κρήτης και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του. Το αυτοκίνητο του γιατρού εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, πολύ μακριά δηλαδή από τον τόπο κατοικίας του, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές να ψάξουν περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του, συμμετέχουν ακόμα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση.

(Με πληροφορίες από Πατρίς)