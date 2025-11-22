Πέντε χρόνια μετά την εξαφάνισή του και λίγες ημέρες αφότου οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι πίστευαν πως ήταν νεκρός και είχαν συλλάβει πέντε άτομα ως υπόπτους για τη δολοφονία του, ένας Βρετανός παρουσιάστηκε σε αστυνομικό τμήμα.

Η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι ο Ισμαήλ Αλί εμφανίστηκε την περασμένη Τετάρτη (19/11) δηλώνοντας ότι είναι «σώος και ασφαλής». Ο Αλί είχε εξαφανιστεί το 2020 και αυτή την εβδομάδα οι αστυνομικοί είχαν συλλάβει τρεις γυναίκες και δύο άνδρες ως υπόπτους για τη δολοφονία του.

Όμως την Πέμπτη, η αστυνομική δύναμη ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Οι ντετέκτιβ που ερευνούν την ύποπτη εξαφάνιση του άνδρα από το Μπράντφορντ, Ismail Ali, το 2020 μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα χθες, δηλώνοντας ότι είναι σώος και ασφαλής. Οι αστυνομικοί εργάζονται για να κατανοήσουν πλήρως τις συνθήκες γύρω από την εξαφάνισή του.»

Η ανακοίνωση πρόσθεσε:

«Η οικογένεια του κ. Ali έχει ενημερωθεί ότι βρέθηκε σώος και ασφαλής και ότι βρίσκεται υπό προστασία, ενώ γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι.»

Η αστυνομία ανέφερε ότι έγιναν έρευνες σε τρία σπίτια μετά τις συλλήψεις της Δευτέρας και κατασχέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό. Επίσης αναφέρθηκε ότι αρκετοί από τους συλληφθέντες παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ως ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Η ανακοίνωση κατέληξε ότι «οι αστυνομικοί θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τα μέλη του κοινού που μοιράστηκαν την έκκληση για τον κ. Αλί».

Σύμφωνα με αναφορές του 2020, ο Αλί, τότε 46 ετών, εθεάθη για τελευταία φορά στο κατάστημα όπου εργαζόταν, στην περιοχή Lidget Green του Μπράντφορντ, την Παρασκευή 29 Μαΐου. Φορούσε κόκκινη κουκούλα, μαύρο παντελόνι και σκούρα παπούτσια.

Η εξαφάνισή του είχε παρουσιαστεί σε αρκετές εκκλήσεις τα τελευταία 5 χρόνια, με την αστυνομία να τονίζει ότι η οικογένειά του ανησυχούσε για την κατάστασή του.

(Με πληροφορίες από Guardian)

