Πηγή: φωτογραφίες της οικογένειας του αγνοουμένου που έχουν κυκλοφορήσει για τον εντοπισμό του

Στη σύλληψη του 54χρονου αυτοαποκαλούμενου ερευνητή, ο οποίος ισχυριζόταν ότι μέσω ενός πρωτοποριακού συστήματος εντόπισε ίχνη του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην πόλη των Χανίων, προχώρησε χθες (16/12) η διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

Ο 54χρονος παρουσιάστηκε στην οικογένεια του 33χρονου ως καταξιωμένος ιδιωτικός ερευνητής, πρόεδρος ερευνητικού ινστιτούτου του εξωτερικού και συμφώνησε να πάρει αμοιβή 5.000 ευρώ, ισχυριζόμενος ότι διαθέτει ένα προηγμένο μέσο κβαντικής τεχνολογίας που εφαρμόζεται μάλιστα για πρώτη φορά παγκοσμίως και που επιτρέπει τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Ειδικότερα για την περίπτωση του ειδικευόμενου ΩΡΛ του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, ισχυρίστηκε ότι το εντόπισε να περπατά γρήγορα στην πόλη των Χανίων.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο ισχυρισμός του άφησε άναυδους ακόμη και τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης εξαφάνισης του 33χρονου. Ο 54χρονος κλήθηκε από τις αστυνομικές αρχές να δώσει διευκρινίσεις οι οποίες δεν έπεισαν τους αστυνομικούς.

Αργότερα διαπίστωσαν ότι συσκευή εντοπισμού αγνοουμένων, δεν υπήρχε. Συνελήφθη για απάτη και παραπέμφθηκε στις ανακριτικές αρχές.

Πηγή: silver alert

Την περασμένη Δευτέρα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του Mega, o υπεύθυνος της Γραμμής Ζωής – Silver Alert κ. Γεράσιμος Κουρούκλης έκανε γνωστό πως μια νέα τεχνολογία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, εντόπισε στίγμα του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, στην πόλη των Χανίων και μάλιστα κινείται πολύ γρήγορα, περπατώντας.

«Τον εντόπισε το σύστημα κάπου κοντά στο λιμάνι της Σούδας και στη συνέχεια σήμερα (Δευτέρα), από το μεσημέρι και μετά, πέρασε μέσα στην πόλη των Χανίων», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας πως έχουν ήδη ενημερωθεί οι γονείς τους 33χρονου.

Πηγές αναφέρουν ότι ο 54χρονος φέρεται να υπέγραφε νομικές συμβάσεις με εταιρίες με σκοπό το κέρδος. Στο πλαίσιο της παράνομης δράσης του φέρεται να πέτυχε συνεργασία με τη Γραμμή Ζωής Silver Alert παίζοντας στην προκειμένη περίπτωση, με την αγωνία της οικογενείας του Αλέξη Τσικόπουλου που εδώ και έντεκα ημέρες περιμένει ένα σημάδι ζωής από τον 33χρονο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες (16.12.2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ημεδαπός κατηγορούμενος για απάτη στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ερευνών για υπόθεση εξαφάνισης 33χρονου ημεδαπού από περιοχή του Ηρακλείου, 54χρονος ημεδαπός παρουσιαζόμενος ως καταρτισμένος ερευνητής και πρόεδρος Ινστιτούτου σε χώρα του εξωτερικού, προσέγγισε οικείους του 33χρονου και συμφώνησε ως αμοιβή -5.000 – ευρώ για την εφαρμογή εξειδικευμένης τεχνολογίας εντοπισμού στα πλαίσια των ερευνών για την ανεύρεση του.

Από τη διερεύνηση των παρεχόμενων πληροφοριών που διοχέτευε για δήθεν εντοπισμό του 33χρονου, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν, προέκυψε ότι δε στηρίζονταν σε διενεργούμενη έρευνα και ο ίδιος δε διέθετε εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, οθόνες, φορητοί υπολογιστές κλπ και τρία κινητά τηλέφωνα) και προσωπικά αντικείμενα του εξαφανισθέντος.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».

(Με πληροφορίες από neakriti.gr)