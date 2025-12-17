Στην Ασφάλεια Χανίων προσήχθη άνδρας, ο οποίος υποστηρίζει ότι γνωρίζει πού βρίσκεται ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τις 7 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o προσαχθείς κλήθηκε από τις Αρχές να δώσει εξηγήσεις για τους ισχυρισμούς του, καθώς ανέφερε ότι μέσω «κβαντικής τεχνολογίας» έχει καταφέρει να εντοπίσει ίχνη του αγνοούμενου.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, είχε λάβει από την οικογένεια του 33χρονου τρίχες του αγνοούμενου, τις οποίες τοποθέτησε σε ειδικό μηχάνημα. Μέσω διαδικασίας που –όπως ισχυρίζεται– βασίζεται στην κβαντική φυσική και τη χρήση δορυφόρων, ανέφερε ότι εντόπισε ίχνη του Αλέξη Τσικόπουλου στην περιοχή του λιμανιού της Σούδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, δεν κατέστη δυνατός ο ακριβής εντοπισμός του, καθώς –όπως είπε– ο αγνοούμενος «κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα».