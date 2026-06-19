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Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται στον ένοικο του σπιτιού της, ο οποίος εξαφανίστηκε πρόσφατα και ισχυρίστηκε πως το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έχει διαγραφεί.

Οι αρχές ανασυνέθεσαν τις κινήσεις της αγνοούμενης την ημέρα της εξαφάνισης, ενώ ο αδερφός της δήλωσε πως δεν είχε τακτική επικοινωνία μαζί της.

Παράλληλα, έχουν προκύψει αντιφατικές μαρτυρίες σχετικά με τις σχέσεις της αγνοούμενης με τον ενοικιαστή της και τον αδερφό της.

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Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 55χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, που αγνοείται από τα τέλη Μαΐου. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αρχών, των εθελοντών και της οικογένειάς της, 20 ημέρες μετά, δεν έχει εντοπιστεί το παραμικρό στοιχείο που να ρίχνει φως στην τύχη της. Η αγωνία συνεχίζεται για τους δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι απευθύνουν δραματική έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να μιλήσει.

Όσο συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Σκοπιανό ένοικο του σπιτιού της, που είδε για τελευταία φορά τη Σταυρούλα στις 30 Μαΐου, και έχει εξαφανιστεί από χθες

το πρωί και από τότε δεν έχει δώσει σημάδια ζωής.

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«Παλαιότερα είχαμε αρπαχτεί γιατί ήθελε να μας διώξει από το σπίτι. Δεν ήξερες ποτέ, πότε λέει ψέματα, πότε λέει αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι η γυναίκα τρελή. Μπήκε στο σπίτι μου, τράβηξε μερικές φωτογραφίες και μου είπε ότι την βασανίζουν η μητέρα της και ο πατέρας της, ότι δεν συνεργάζονται καθόλου», είχε αναφέρει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News.

Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε πως αυτή η συνάντηση έγινε μία ημέρα πριν και όχι την ημέρα της εξαφάνισης. Οι αστυνομικοί του ζήτησαν το υλικό από τις κάμερες ωστόσο τους είπα πως το υλικό έχει σβηστεί.

Το εξιτήριο του αδερφού

Οι αρχές έχουν καταφέρει, όπως φαίνεται, να αποκρυσταλλώσουν τα γεγονότα. Όπως έχει διαπιστωθεί, στις 29 Μαΐου η αγνοούμενη κινήθηκε στην περιοχή και πήρε λεωφορείο για να επιστρέψει στα Χανιά.

Στις 30 του μήνα πήγε το πρωί στο πατρικό της για δουλειές, στις 12 το μεσημέρι παρέλαβε τα αυγά από εργάτη, και δυο ώρες μετά, συνάντησε έναν δεύτερο εργάτη, για να τον πληρώσει.

Το ίδιο απόγευμα, στις 16.45 όπως θεωρούν οι αστυνομικοί, η Σταυρούλα Λεβεντάκη πήγε στο σπίτι που νοίκιαζε στον Σκοπιανό. Έχει μαζί της τη σακούλα με τα αυγά που είχε παραλάβει λίγο νωρίτερα. Το viber στο κινητό της τηλέφωνο απενεργοποιείται το ίδιο απόγευμα.

Ο αδερφός της αγνοούμενης πήρε εξιτήριο στις 2 Ιουνίου και ενημέρωσε τις Αρχές 5 ημέρες αργότερα, αφού όπως είπε, δεν είχε τακτική επικοινωνία με την αδερφή του.

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«Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει. Θεωρώ ότι δε θα μπορούσε μόνη της να είναι εξαφανισμένη με τέτοια επιτυχία, τόσες μέρες», ανέφερε ο αδερφός της αγνοούμενης.

Οι κακές σχέσεις μεταξύ των αδερφών

Ο ενοικιαστής είχε υποστηρίξει ότι συνάντησε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη για 2-3 λεπτά προκειμένου να της δώσει τα χρήματα του ενοικίου.

«Μπαίνει στο σπίτι, βαστούσε δύο τσάντες. Η μία σακούλα ήταν διάφανη και είχε αυγά. Τα άφησε στο καναπέ, μπήκε στο σπίτι και όπως έβγαινε ξαναπήρε τις τσάντες», είχε αναφέρει στο Live News. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρχαν οποιεσδήποτε προσωπικές τριβές μεταξύ τους και μάλιστα στην συνέντευξη που έδωσε ισχυρίστηκε πως είχαν και καλές σχέσεις.

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«Ερχόταν, καθόμασταν έξω, πίναμε την μπύρα μας, την πείραζα, με πείραζε, καθόταν κανένα μισάωρο, ξαναπήγαινε στην δουλειά της. Άπειρες φορές, την είχα καλέσει και με φίλους μου που ήμουν», είχε ξεκαθαρίσει ο ενοικιαστής.

Στη συνέχεια ο ενοικιαστής είπε πως με εκείνον που δεν τα πήγαινε καλά η Σταυρούλα ήταν ο αδελφός της. «Με τον αδερφό της ξέρω ότι δεν τα πηγαίνανε καλά. Τώρα τελευταία ξέρω ότι ο αδερφός της την έδιωξε από το σπίτι, με αφορμή ότι δεν ταΐζει τους γέρους, δεν προσφέρει λεφτά στο σπίτι».

Μάλιστα, τα όσα είπε ο ενοικιαστής για τις τεταμένες σχέσεις των δύο αδελφών επιβεβαιώνεται και από βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το Live News. Σε αυτό ο αδελφός της Σταυρούλας φαίνεται να μιλά με τη γυναίκα του ενοικιαστή και να μιλά για τα προβλήματα που είχε με την αδελφή του.

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