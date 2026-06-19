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Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της 55χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, που εξαφανίστηκε από τα Χανιά, στο τέλος Μαΐου. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αρχών, των εθελοντών και της οικογένειάς της, 20 ημέρες μετά, δεν έχει εντοπιστεί το παραμικρό στοιχείο που να ρίχνει φως στην τύχη της. Η αγωνία συνεχίζεται για τους δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι απευθύνουν δραματική έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να μιλήσει.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο Σκοπιανός ένοικος του σπιτιού της, που είδε για τελευταία φορά τη Σταυρούλα στις 30 Μαΐου, έχει και αυτός εξαφανιστεί από χθες

το πρωί και από τότε δεν έχει δώσει σημάδια ζωής.

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Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση, καθώς θεωρεί τον άνδρα ως βασικό ύποπτο, με όλα τα σενάρια να είναι πλέον ανοιχτά.

Νέα στοιχεία στο φως

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η γυναίκα έχει καταγραφεί να εισέρχεται στο ακίνητο που νοίκιαζε στον Σκοπιανό την ημέρα της εξαφάνισής της, ωστόσο, δεν υπάρχει καταγραφή που να δείχνει την έξοδό της από το σημείο, γεγονός που έχει οδηγήσει τις Αρχές σε εξονυχιστική έρευνα του χώρου.

Το ακίνητο εντοπίζεται μέσα σε περιφραγμένο κτήμα περίπου οκτώ στρεμμάτων, με μία κεντρική είσοδο μέσω ιδιωτικού δρόμου. Παράλληλα, το ίδιο το σπίτι διαθέτει περισσότερες από μία εισόδους, όπως ανέφερε ο αδελφός της αγνοούμενης, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο των ερευνών.

Όπως αποκάλυψε ο αδελφός της 45χρονης, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», το υλικό από τις κάμερες την ημέρα της εξαφάνισης έχει διαγραφεί, με τον ενοικιαστή να έχει δώσει τρεις διαφορετικές εξηγήσεις.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αδελφού της Σταυρούλας, ο ενοικιαστής φέρεται να είπε τόσο στον ίδιο όσο και στην αστυνομία, ότι έσβηνε το υλικό επειδή η Σταυρούλα του ζητούσε συχνά πρόσβαση στο υλικό για να ελέγχει τους εργάτες που δούλευαν στο κτήμα, κάτι με το οποίο ο ίδιος δε συμφωνούσε.

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Η δεύτερη εκδοχή που έδωσε είναι ότι έσβησε το υλικό επειδή διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις και φοβόταν μήπως δει κάτι η σύζυγός του και η τρίτη αφορά σε μια προσωπική του ποινική υπόθεση.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε από το σπίτι της στις 30 Μαΐου. Για την εντοπισμό της έχει ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός συναγερμός Silver Alert, καθώς η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του zarpanews, το ημερολόγιο έδειχνε 30 Μαΐου και η Σταυρούλα ήταν στο σπίτι των γονιών της στον Βαρύπετρο Χανίων. Η ίδια, λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή της κάλεσε έναν εργάτη που της είχε κάνει κάποιες εργασίες και του είπε ότι θα είναι εκεί μέχρι της 17:30, αλλά μετά από λίγο του είπε να πάει πιο γρήγορα, γιατί θα φύγει. Ο άνθρωπος της εξήγησε πως δεν είχε αυτοκίνητο διαθέσιμο, και την προέτρεψε να το αφήσουν για μία άλλη φορά. Εκείνη όμως επέμενε και του είπε: «Θα αργήσω να σου δώσω τα λεφτά μετά».

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Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 Ιουνίου όταν ο αδερφός της Σταυρούλας την αναζήτησε και δεν την βρήκε. «Ήμουν στο νοσοκομείο για ένα θέμα υγείας που είχα, και νοσηλεύτηκα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο δεν έβρισκα την αδερφή μου και ειδοποίησα τις Αρχές», είπε ο ίδιος. «Το τηλέφωνο είναι κλειστό και μάλιστα στο Viber γράφει τελευταία εμφάνιση 30 Μαΐου στα Χανιά», προσέθεσε ο αδερφός της.

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